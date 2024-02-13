Блины: польза и вред популярного блюда

Блины считаются одним из самых популярных в мире завтраков, их любят как взрослые, так и дети. При этом традиционные блины содержат в своем составе большое количество минералов и витаминов, а значит, обладают полезными для организма свойствами, сообщает Общественная Служба Новостей.

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Существует огромное количество рецептов блинов, однако традиционными ингредиентами для их приготовления остаются мука, молоко и яйца. Калорийность же готового продукта зависит от начинки. Энергетическая ценность в 100 граммах блинов без начинки составляет около 170 ккал. В блюде содержатся 5,1 грамма белков, 3,1 грамма жиров и 32,6 грамма углеводов.

Также в состав традиционных блинов входят витамины группы В, положительно влияющие на метаболизм, нервную, эндокринную и иммунную системы; витамин Е, улучшающий состояние кожи; такие элементы, как калий, натрий, магний, железо и фосфор. При этом следует помнить, что блины, купленные в магазине, заметно отличаются от испеченных в домашних условиях. В частности, в магазинных блинах содержится большое количество ароматизаторов, разрыхлителя, консервантов, соевого порошка и усилителей вкуса. Поэтому готовить блины лучше самостоятельно.

Блины богаты простыми углеводами, поэтому их можно считать полноценным и сытный приемом пищи. За счет яиц и молока в их составе достаточно легкоусвояемого животного белка, необходимого для роста и восстановления клеток. Витамины же, содержащиеся в яичном желтке, помогают в работе клеточной мембраны, синтеза аминокислот и поддерживают уровень метаболизма.

Не менее полезна и насыщенная клетчаткой пшеничная мука, так как именно клетчатка благотворнее всего влияет на пищеварительную систему. А чтобы получить сложные углеводы, достаточно добавить к пшеничной гречневую, овсяную или ржаную муку.

Главный минус блинов – в их высокой калорийности. Поэтому людям, следящим за фигурой, лучше употреблять их в первой половине дня и избегать рецептов с высоким содержанием сахара и сливочного масла. Кроме того, блины не следует есть очень горячими, в таком виде они плохо влияют на работу желудочно-кишечного тракта.

С осторожностью к этому блюду следует относиться и тем, кто страдает панкреатитом, холециститом или циррозом печени. В этих случаях пищеварительная система окажется слишком перегружена и не сможет нормально функционировать. Также не стоит давать блины детям до трех лет, чей организм еще не готов к жирной пище.