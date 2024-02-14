«Не только вкусный фрукт». Названы необычные свойства бананов

«Не только вкусный фрукт»: гастроэнтеролог назвал необычные свойства бананов
Банан – это не только вкусный и любимый многими фрукт, но и очень ценный источник питательных веществ.
В интервью изданию News102.ru врач-гастроэнтеролог Азамат Габуев назвал необычные свойства бананов.
По словам специалиста, банан содержит 9% суточной нормы калия. Поэтому этот плод положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, поможет в нормализации артериального давления и обеспечить организм энергией на весь день.
При этом гастроэнтеролог рекомендует не есть продукт натощак, так как это может увеличиться нагрузка на сердце и сосуды. В этой связи Габуев советует употреблять банан только в качестве десерта и не более одного за раз.
«А вот людям со сахарным диабетом следует быть осторожными с употреблением бананов из-за высокого содержания углеводов. Его можно заменить на грейпфрут или яблоко, которые также являются отличными источниками клетчатки, витамина C и калия», – резюмировал врач.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова рассказала, как употребление в пищу бананов влияет на настроение человека.