«Не только вкусный фрукт». Названы необычные свойства бананов

Банан – это не только вкусный и любимый многими фрукт, но и очень ценный источник питательных веществ.

По словам специалиста, банан содержит 9% суточной нормы калия. Поэтому этот плод положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, поможет в нормализации артериального давления и обеспечить организм энергией на весь день.

При этом гастроэнтеролог рекомендует не есть продукт натощак, так как это может увеличиться нагрузка на сердце и сосуды. В этой связи Габуев советует употреблять банан только в качестве десерта и не более одного за раз.