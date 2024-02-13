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Когда в рационе не хватает витаминов — готовим салат с сыром фета

Вот и подходит к концу зима и организм уже не просто просит, а попросту требует как можно больше витаминов. А, значит, пора вводить в рацион как можно больше салатов. Для начала отлично подойдет салат с сыром фета.

Когда в рационе не хватает витаминов — салат с сыром фета
© Eva.ru
Ингредиенты:
  • Черри — 300 г.
  • Красный лук — 0,5 шт.
  • Сыр фета — 150 г.
  • Свежие листья мяты — 7 листиков
  • Свежий базилик — по вкусу
  • Тимьян или петрушка — по вкусу
Для заправки:
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Винный или яблочный уксус — 2 ст. л.
  • Сушений орегано — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Нарезать черри. Красный лук нарезать тонкими ломтиками. Поместить черри, лук и сыр фета в сервировочную тарелку. Добавить зелень. Отдельно смешать все ингредиенты для заправки, заправить салат.

Еда