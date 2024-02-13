Когда в рационе не хватает витаминов — салат с сыром фета

Когда в рационе не хватает витаминов — готовим салат с сыром фета
Вот и подходит к концу зима и организм уже не просто просит, а попросту требует как можно больше витаминов. А, значит, пора вводить в рацион как можно больше салатов. Для начала отлично подойдет салат с сыром фета.
Ингредиенты:
- Черри — 300 г.
- Красный лук — 0,5 шт.
- Сыр фета — 150 г.
- Свежие листья мяты — 7 листиков
- Свежий базилик — по вкусу
- Тимьян или петрушка — по вкусу
Для заправки:
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Винный или яблочный уксус — 2 ст. л.
- Сушений орегано — 1 ч. л.
- Соль, перец — по вкусу
Как готовить:
Нарезать черри. Красный лук нарезать тонкими ломтиками. Поместить черри, лук и сыр фета в сервировочную тарелку. Добавить зелень. Отдельно смешать все ингредиенты для заправки, заправить салат.