Нутрициолог рекомендовала приготовить гуакамоле и гранатовый сок ко Дню всех влюбленных
В меню романтического ужина в День всех влюбленных следует включить гранатовый сок, гуакамоле, фундук и миндаль, их употребление способствует выработке гормона счастья, сообщила Агентству городских новостей «Москва» нутрициолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Ломакина-Румянцева.
«Для создания романтического ужина в День всех влюбленных и стимуляции выработки гормона счастья вы можете добавить следующие продукты в свое меню. Во-первых, шоколад. Он содержит фенилэтиламин, который помогает высвободить эндорфины и серотонин – гормоны счастья. Выберите темный шоколад с высоким содержанием какао. Орехи – такие, как миндаль и фундук, – содержат магний, который помогает снизить уровень стресса и улучшает настроение. Добавьте их в салат или подавайте в качестве закуски. Богатое легкими и здоровыми жирами авокадо помогает увеличить уровень серотонина – вы можете использовать его для приготовления гуакамоле или добавить в салат. Гранат содержит антиоксиданты, которые помогают улучшить настроение и стимулируют выработку эндорфинов. Добавьте гранатовые семена в салат или приготовьте гранатовый сок», – сказала Ломакина-Румянцева.
По словам эксперта, ужин можно разнообразить клубникой, бананами и ананасами. В этих фруктах есть витамин С и другие антиоксиданты, которые приводят к выработке эндорфинов.
«В качестве основного блюда подойдет рыба – особенно лосось, тунец и сардины, которые содержат омега-3 жирные кислоты, помогающие улучшить настроение и снизить уровень стресса. Как напиток к ужину можно подать зеленый чай – он содержит аминокислоту L-теанин, которая также помогает снизить уровень стресса и улучшить настроение», – добавила Ломакина-Румянцева.