Нутрициолог рекомендовала приготовить гуакамоле и гранатовый сок ко Дню всех влюбленных

«Для создания романтического ужина в День всех влюбленных и стимуляции выработки гормона счастья вы можете добавить следующие продукты в свое меню. Во-первых, шоколад. Он содержит фенилэтиламин, который помогает высвободить эндорфины и серотонин – гормоны счастья. Выберите темный шоколад с высоким содержанием какао. Орехи – такие, как миндаль и фундук, – содержат магний, который помогает снизить уровень стресса и улучшает настроение. Добавьте их в салат или подавайте в качестве закуски. Богатое легкими и здоровыми жирами авокадо помогает увеличить уровень серотонина – вы можете использовать его для приготовления гуакамоле или добавить в салат. Гранат содержит антиоксиданты, которые помогают улучшить настроение и стимулируют выработку эндорфинов. Добавьте гранатовые семена в салат или приготовьте гранатовый сок», – сказала Ломакина-Румянцева.