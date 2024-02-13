Какие блюда чаще всего заказывают на День всех влюбленных

«Самыми популярными десертами в «Еде» становятся медовик и тирамису. Ожидаемо увеличивается спрос и на готовые блюда в виде сердечек — например, на сеты роллов, пиццу, десерты макарони и даже хачапури. В «Лавке» тоже вырастает популярность сладких угощений — особенно шоколада и пряников. Помимо сладостей покупатели заказывают на сервисе и экзотические фрукты — ананасы и маракуйю. В прошлом году спрос на них увеличился на 28% и 14% соответственно по сравнению с аналогичной датой в 2022 году», — говорится в сообщении.