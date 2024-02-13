Какие блюда чаще всего заказывают на День всех влюбленных

Десерты и хачапури в виде сердечек: что заказывают в «Яндекс Еде» и «Лавке» в День всех влюбленных
В «Яндекс Еде» и «Лавке» рассказали об изменениях в заказах покупателей в День всех влюбленных. Ежегодно увеличивается спрос на десерты и экзотические фрукты. Тренд выявили аналитики сервисов, изучив данные о заказах за прошлые годы, сообщает пресс-служба.
«Самыми популярными десертами в «Еде» становятся медовик и тирамису. Ожидаемо увеличивается спрос и на готовые блюда в виде сердечек — например, на сеты роллов, пиццу, десерты макарони и даже хачапури. В «Лавке» тоже вырастает популярность сладких угощений — особенно шоколада и пряников. Помимо сладостей покупатели заказывают на сервисе и экзотические фрукты — ананасы и маракуйю. В прошлом году спрос на них увеличился на 28% и 14% соответственно по сравнению с аналогичной датой в 2022 году», — говорится в сообщении.
В «Яндекс Еде» также отметили ежегодный рост спроса на комбо-наборы в День всех влюбленных — например, сеты готовых блюд на двоих.
«Количество заказов таких наборов 14 февраля увеличивается примерно в два раза по сравнению с предыдущими числами месяца. Опция доставки цветов также пользуется особой популярностью. Так, 14 февраля 2023 года в «Яндекс Лавке» число заказов с букетами выросло в 3,5 раза относительно Дня влюбленных в 2022 году. Самыми популярными вариантами цветов стали гипсофилы и розовые розы», — отмечается в материалах.
Еще один предпраздничный тренд у покупателей «Лавки» — угощения для любимых питомцев. Самыми востребованными среди них становятся корма и паштеты. В 2023 году 14 февраля количество таких заказов на сервисе увеличилось в два раза по сравнению с 2022 годом.
Десерты и хачапури в виде сердечек: что заказывают в «Яндекс Еде» и «Лавке» в День всех влюбленных
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