Названы полезные добавки для блинов

Эксперты в области диетологии поделились советами о том, как сделать блины более полезными, добавив определенные ингредиенты. В частности, фрукты, орехи, отруби и мед могут значительно улучшить пищевую ценность этого блюда, сообщили врачи РИАМО.

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— Для придания блинам большей пользы рекомендуется использовать различные добавки и топпинги. Например, фрукты, такие как ягоды, кусочки бананы, яблоки или груши, а также орехи и семена, такие как миндаль, грецкий орех, семена льна или чиа, могут быть отличным выбором, — рассказала врач-эндокринолог Наталья Тананакина.

Кроме того, в качестве полезных добавок для блинов можно использовать мед или кленовый сироп вместо обычного сахара для придания сладости. Греческий йогурт также может быть использован в качестве топпинга для увеличения содержания протеина и кальция в блюде.

Другой специалист в области диетологии Марьяна Джутова из клиники академика Ройтберга, подчеркнула важность использования орехов и объяснила их пользу. Измельченные орехи, такие как грецкие или миндаль, обогащают блины белком, здоровыми жирами и витаминами. Добавление отрубей в тесто для блинов также повышает содержание клетчатки и делает блюдо более сытным.

Фрукты, такие как ягоды или фруктовое пюре, могут служить отличным топпингом для блинов, придавая им не только вкус, но и дополнительные питательные вещества. В целом, правильный выбор добавок и ингредиентов может сделать блины не только вкусными, но и более полезными для здоровья.