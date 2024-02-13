Россиянам развеяли мифы о считающихся полезными завтраках

Сладкие йогурты, творожки, обезжиренные молочные продукты и каши быстрого приготовления являются не лучшими вариантами завтрака. Мифы о продуктах, считающихся полезными, развеяли специалисты проекта Роспортебнадзора «Здоровое питание.рф».

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Эксперты уточнили, что кисломолочные продукты сами по себе полезны для организма и подходят как для завтрака, так и для перекуса. Однако йогурты и творожки с добавлением сахара могут быть чрезмерно сладкими, предупредили специалисты. Они добавили, что обезжиренные молочные продукты также не лучший вариант для здорового питания.

«Если говорить именно о молочных продуктах, то лишение их жира, как ни странно, не увеличивает их пользу, а уменьшает. В частности, кальций из такого молока или творога хуже усваивается организмом», — предостерегли россиян специалисты.

Еще одним вредным вариантом завтрака оказались мюсли. По данным издания, магазинные смеси часто содержат излишнее количество сахара и жира. Каши быстрого приготовления не рекомендуются, поскольку крупу для их приготовления сильно измельчают и тем самым лишают ее большей части полезных веществ.

В заключение специалисты посоветовали не увлекаться модными безглютеновыми продуктами. Они объяснили, что глютен не вредит здоровью человека, за исключением редких случаев его непереносимости. При этом они предупредили, что производители обычно заменяют глютен крахмалами, которые обогащают еду быстрыми углеводами.