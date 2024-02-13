Почему шаурма стала таким популярным блюдом

Диетолог объяснил бешеную популярность шаурмы
Шаурма, как и любой фастфуд, популярна по всему миру, так как полностью отвечает желаниям людей поесть очень быстро и достаточно сытно, рассказал NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, блюдо является быстрым и недорогим перекусом. Международный день шаурмы отмечается 13 февраля.
Популярен любой фастфуд, потому что он отвечает чаяниям людей – поесть очень быстро и достаточно сытно. Весь фастфуд он все более и более популярен, в том числе и шаурма, — отметил Гинзбург.
Ранее NEWS.ru объяснил разницу между шавермой и шаурмой. Ответ кроется в истории. Дело в том, что шаурма как вариант фастфуда появилась в России в 1990-х годах. И разница в произношении, по мнению филологов, появилась оттого, что первоначально эту уличную еду привезли в нашу страну выходцы из других государств.
В разных городах мясо с овощами в тонкой лепешке готовили повара из разных стран и, соответственно, по-разному произносили название кушанья. На самом деле шаурма и шаверма могут содержать в составе практически любые виды овощей, мяса и разновидности соусов, поскольку каждый повар готовит это блюдо по собственному рецепту или в соответствии с рецептурой, принятой в сети заведений.