Почему шаурма стала таким популярным блюдом

Шаурма, как и любой фастфуд, популярна по всему миру, так как полностью отвечает желаниям людей поесть очень быстро и достаточно сытно, рассказал NEWS.ru врач-диетолог Михаил Гинзбург. По его словам, блюдо является быстрым и недорогим перекусом. Международный день шаурмы отмечается 13 февраля.

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Популярен любой фастфуд, потому что он отвечает чаяниям людей – поесть очень быстро и достаточно сытно. Весь фастфуд он все более и более популярен, в том числе и шаурма, — отметил Гинзбург.

Ранее NEWS.ru объяснил разницу между шавермой и шаурмой. Ответ кроется в истории. Дело в том, что шаурма как вариант фастфуда появилась в России в 1990-х годах. И разница в произношении, по мнению филологов, появилась оттого, что первоначально эту уличную еду привезли в нашу страну выходцы из других государств.