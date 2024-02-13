Быстрые рецепты на День святого Валентина: идеи для романтического ужина дома
Все по-разному относятся ко Дню святого Валентина: одни предпочитают дарить и получать подарки, ужинать в ресторане при свечах, в то время как другие не считают этот день особенным. Если вы не относитесь ни к первым, ни ко вторым, но любите выражать свои чувства в День святого Валентина, то можно, например, порадовать себя вкусным ужином и приготовить его вместе со своим партнером.
Быстрые рецепты вкусных блюд, которые скрасят вечер, – в материале "Рамблера".
Сливочная паста с курицей
Ингредиенты
- 400 г макарон пенне;
- 200 г нарезанных свежих грибов;
- 50 г нарезанного зеленого лука;
- 2 ст л сливочного масла;
- 100 г куриного бульона;
- 1 ч л измельченного чеснока
- 1 ст л муки;
- 1/3 стакана воды;
- 200 г сливок;
- 400 г вареной и нарезанной кубиками курицы;
- 2 ст л каперсов;
- 1/4 ч ложки соли;
- 1/8 ч ложки перца;
- тертый сыр Пармезан.
Приготовление:
- Отварить макароны согласно инструкции на упаковке.
- Пока они готовятся, в большой сковороде обжарить грибы и лук на сливочном масле (в течение 4–5 минут). Добавить к ним бульон и чеснок. Довести до кипения и варить, пока жидкость не уменьшится вдвое, примерно в течение 5 минут.
- Постепенно добавлять к грибной смеси муку, перемешивая. Довести до кипения. Уменьшить огонь, варить и перемешивать содержимое сковороды в течение двух минут. Добавьте сливки и снова довести до кипения. После этого уменьшить огонь и варить без крышки 4–5 минут.
- Добавить в сливочный соус макароны, курицу, каперсы, соль и перец, посыпать сыром пармезан (либо сделать это уже при подаче блюда).
Салат со шпинатом и лососем
Вариант для тех, кто предпочитает менее калорийный ужин.
Ингредиенты
- 1 филе лосося;
- 2 ст л бальзамического соуса;
- 200 г свежего молодого шпината;
- 1 спелый авокадо среднего размера, очищенный и нарезанный кубиками;
- 1 ст л измельченных и обжаренных на сухой сковороде грецких орехов;
- 1 ст л поджаренных ядер подсолнечника
- 1 ст л сушеной клюквы.
Приготовление
- Полить филе лосося бальзамическим соусом и поместить на смазанный оливковым маслом противень. Запекать в течение 10–15 минут в духовом шкафе при 200°C. Разделить филе на две части.
- Пока рыба готовится, нужно перемешать шпинат со второй половиной бальзамического уксуса.
- Разложить зелень на две тарелки. Выложить на шпинат лосось, авокадо, грецкие орехи и клюкву.
Пикантные креветки с авокадо
Еще одна оригинальная идея для романтического ужина.
Ингредиенты
- 700 г сырых очищенных креветок;
- 4 измельченных зубчика чеснока;
- 1 ч л паприки;
- 1 ч л молотого перца чили анчо;
- 1 ч л молотого тмина;
- 1/2 ч л соли;
- 1/4 ч л перца;
- 1 лайм среднего размера;
- 1 чашка измельченной хлебной лепешки (или чипсов);
- 50 г нарезанной свежей кинзы;
- 25 г оливкового масла;
- 200 г разрезанных пополам помидоров черри;
- 1 спелый авокадо среднего размера, очищенный и нарезанный кубиками.
Приготовление
- Разогреть духовой шкаф до 215°C. Разложить первые семь ингредиентов на смазанном маслом противне. Мелко натереть цедру лайма, посыпать ею креветки и полить их соком лайма.
- Параллельно нужно смешать в небольшой миске измельченные чипсы (лепешку), кинзу и масло, высыпать получившуюся смесь на креветки. Далее отправить блюдо в духовой шкаф на 12-15 минут.
- Когда блюдо будет готово, на него потребуется выложить помидоры и авокадо.
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