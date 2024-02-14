Перечислены продукты, которые предотвращают рак

Наиболее распространённые виды рака включают рак молочной железы, толстой кишки, простаты и лёгких. Вероятность развития онкологических заболеваний зависит от большого количества факторов, включая генетику, возраст, массу тела и воздействие токсинов. Важную роль в защите от этих болезней играет питание.

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Ягоды. Клубника, ежевика, черника богаты антиоксидантными и противовоспалительными веществами. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием ягод связана с более низким риском развития нескольких типов рака, в том числе рака молочной железы и рака желудка.

Цитрусовые. В лимонах, апельсинах, грейпфрутах есть питательные вещества: клетчатка, каротиноиды, фолиевая кислота, витамин С и флавоноиды. Эти вещества оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие на организм. Обзор 24 исследований, проведённый в 2023 году, показал, что более высокое потребление цитрусовых снижает вероятность развития колоректального рака на 9%.

Яблоки и груши. Эти фрукты защищают от колоректального рака, рака молочной железы и рака лёгких. Диета с большим количеством яблок может снизить вероятность развития колоректального рака на целых 25%.

Зелёные листовые овощи. Они богаты веществами, которые борются с раком.

Крестоцветные овощи. К ним относятся брокколи, цветная капуста, капуста и листовая зелень. Научно доказано, что эти овощи защищают от ряда заболеваний, включая онкологию.

Чеснок, лук, лук-порей. Результаты одного исследования показывают, что диета с высоким содержанием таких овощей связана с более низким риском возникновения рака молочной железы, колоректального рака, рака желудка и некоторых других распространённых видов рака.

Морепродукты. Особенно полезны для профилактики развития рака жирная рыба, такая как лосось , форель, скумбрия и сардины. Регулярное употребление рыбы может снизить вероятность развития некоторых распространённых заболеваний, включая болезни сердца и некоторые виды рака.

Бобовые. Фасоль, чечевица и другие бобовые содержат много питательных веществ, обладающих противораковыми свойствами, то есть клетчаткой и минералами.

Травы и специи. Куркума, розмарин, орегано, тимьян и имбирь полезны для профилактики рака.