Раскрыты польза и вред для здоровья клубники в шоколаде

Такое лакомство, как клубника в шоколаде, пользуется особой популярностью в День всех влюблённых, на свадьбах и на других праздничных мероприятиях. Но насколько это блюдо на самом деле полезно для здоровья?

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Клубника.

Она известна тем, что содержит много витамина С. Как и многие ягоды, в клубнике есть марганец, который участвует в выработке энергии и защищает клетки от повреждений. Клубника также отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, витаминов группы B. Научно доказано, что регулярное употребление клубники приносит пользу сердечно-сосудистой системе, улучшает некоторые аспекты когнитивных функций у пожилых.

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Шоколад.

Его польза связана с какао-бобами, которые содержат много антиоксидантов полифенолов. Самым полезным для здоровья считается шоколад с высоким содержанием какао и низким содержанием сахара. Тёмный шоколад, как показывают клинические исследования, снижает уровень сахара в крови натощак, уровень «плохого» холестерина у тех, кто живёт с диабетом, может снижать кровяное давление у людей с нормальным и повышенным давлением.

Тем не менее шоколад в любом виде — это высококалорийная пища, в которой много сахара ми жиров. Особенно вредных насыщенных жиров. Потенциально сочетание шоколада и клубники при чрезмерном его употреблении может способствовать увеличению веса и возникновению других проблем со здоровьем.