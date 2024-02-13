Еда для красоты: 10 антицеллюлитных блюд и продуктов

К сожалению, не существует лечения целлюлита, однако правильный образ жизни и питание могут сократить его проявления. Представляем подборку блюд, которые помогут в борьбе с целлюлитом:

Тосты с авокадо

Авокадо содержит полезные растительные жиры, положительно влияющие на состояние кожи, подтягивающие и выравнивающие её. Тост с авокадо, сделанный на цельнозерновом хлебе или диетическом хлебце, не добавит в ваш рацион лишних калорий.

Фруктовый салат с апельсинами

Апельсин — источник витамина С, участвующего в производстве коллагена и делающего кожу здоровой и упругой. Ароматный фрукт может присутствовать в салате как в виде долек, так и в виде заправки — просто выжмите половинку апельсина в порцию салата и полезный десерт станет ещё сочнее.

Запечённый лосось

Этот вид рыбы содержит омега-3 жирные кислоты, подтягивающие кожу, насыщающие её влагой. Такое блюдо должно присутствовать в вашем меню не реже двух раз в неделю — регулярное употребление поможет в полном объёме ощутить пользу.

Овсяная каша

Овёс богат растворимыми грубыми волокнами, которые налаживают процесс пищеварения и помогают контролировать вес, что чрезвычайно важно при первых признаках целлюлита. Овсянка проявляет свои волшебные свойства в полной мере лишь в случае приготовления её на воде и без сахара.

Отварная/запечённая куриная грудка

Белое куриное мясо — источник белка — основного "строительного" элемента кожи и мыщц. Регулярное употребление поспособствует здоровью и упругости кожи, наращиванию мышечной массы. Чтобы удвоить пользу от поедания курицы, лучше сочетать её с овощами.

Яйцо пашот

Куриные или перепелиные яйца — отличный источник белка и витаминов А, Е, D и В12, необходимых в борьбе с «апельсиновой коркой». А еще яйца — это главный источник протеина, позволяющего насытить организм без лишних калорий.

Морская капуста

Содержит антиоксиданты, делающие кожу упругой и гладкой. Конечно же, нужно употреблять морскую капусту без всяческих маринадов, соусов и специй, чтобы ощутить этот эффект.Компот из сухофруктов Орехи и курагаИсточник фото: https://ru.freepik.com/Сухофрукты богаты калием — этот элемент выводит лишнюю воду из организма, делая кожу более подтянутой и здоровой на вид.

Семечки, орехи