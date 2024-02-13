Еда для красоты: 10 антицеллюлитных блюд и продуктов
К сожалению, не существует лечения целлюлита, однако правильный образ жизни и питание могут сократить его проявления. Представляем подборку блюд, которые помогут в борьбе с целлюлитом:
Тосты с авокадо
Авокадо содержит полезные растительные жиры, положительно влияющие на состояние кожи, подтягивающие и выравнивающие её. Тост с авокадо, сделанный на цельнозерновом хлебе или диетическом хлебце, не добавит в ваш рацион лишних калорий.
Фруктовый салат с апельсинами
Апельсин — источник витамина С, участвующего в производстве коллагена и делающего кожу здоровой и упругой. Ароматный фрукт может присутствовать в салате как в виде долек, так и в виде заправки — просто выжмите половинку апельсина в порцию салата и полезный десерт станет ещё сочнее.
Запечённый лосось
Этот вид рыбы содержит омега-3 жирные кислоты, подтягивающие кожу, насыщающие её влагой. Такое блюдо должно присутствовать в вашем меню не реже двух раз в неделю — регулярное употребление поможет в полном объёме ощутить пользу.
Овсяная каша
Овёс богат растворимыми грубыми волокнами, которые налаживают процесс пищеварения и помогают контролировать вес, что чрезвычайно важно при первых признаках целлюлита. Овсянка проявляет свои волшебные свойства в полной мере лишь в случае приготовления её на воде и без сахара.
Отварная/запечённая куриная грудка
Белое куриное мясо — источник белка — основного "строительного" элемента кожи и мыщц. Регулярное употребление поспособствует здоровью и упругости кожи, наращиванию мышечной массы. Чтобы удвоить пользу от поедания курицы, лучше сочетать её с овощами.
Яйцо пашот
Куриные или перепелиные яйца — отличный источник белка и витаминов А, Е, D и В12, необходимых в борьбе с «апельсиновой коркой». А еще яйца — это главный источник протеина, позволяющего насытить организм без лишних калорий.
Морская капуста
Содержит антиоксиданты, делающие кожу упругой и гладкой. Конечно же, нужно употреблять морскую капусту без всяческих маринадов, соусов и специй, чтобы ощутить этот эффект.Компот из сухофруктов Орехи и курагаИсточник фото: https://ru.freepik.com/Сухофрукты богаты калием — этот элемент выводит лишнюю воду из организма, делая кожу более подтянутой и здоровой на вид.
Семечки, орехи
Используйте их как добавку к йогуртам, салатам, смузи. Семечки и орехи обогащены омега-6 и омега-3 жирными кислотами. Их дефицит может быть одной из причин целлюлита, поскольку именно эти кислоты являются образующими для всех клеток организма человека, в том числе клеток кожи и мышц.Чеснок Чеснок.Употребляйте его в качестве специи к салатам, мясным и рыбным блюдам. Чеснок улучшает микроциркуляцию крови, что очень важно в качестве профилактики целлюлита.