Тирамису, брауни, чизкейк и другие десерты из тыквы и кабачков

Середина февраля — самое время подъедать оставшуюся бахчу. Если за зиму вы перепробовали уже все рецепты из кабачка и тыквы, то предлагаем сделать несколько интересных десертов из этих овощей.

© unsplash

Тирамису с тыквой

Что нам понадобится:

Запеченная тыква — 500 г.

Печенье савоярди — 300 г.

Сыр маскарпоне — 800 г.

Яйца — 5 шт.

Кофе — 400 мл.

Сладкое вино — 180 мл.

Сахар — 100 г.

Как готовим:

Тыквенное пюре смешать с 30 мл вина. Взбить желтки с сахаром до пены и смешать с маскарпоне. Отдельно взбить до пиков белки со щепоткой соли и аккуратно лопаткой смешать с сыром.

Отдельно смешать кофе и оставшееся вино, в эту смесь обмакнуть печенье и выложить в форму. Печенье залить массой из маскарпоне, а сверху — тыквенным пюре в несколько слоев. Готовое тирамису убрать в холодильник.

Брауни из тыквы

Что нам понадобится:

Запеченная тыква — 250 г.

Яйца — 3 шт.

Сливочное масло — 50 г.

Горький шоколад — 100 г.

Сахар — 150 г.

Мука — 100 г.

Разрыхлитель — 7 г.

Грецкие орехи — 50 г.

Корица — 1 ч. л.

Как готовим:

Растопить шоколад с маслом. Сахар и яйца смешать, затем соединить с шоколадом и маслом. Добавить тыквенное пюре, муку, разрыхлитель, корицу. В конце добавить рубленые орехи. Получившуюся массу выложить в форму или на пергамент. Выпекать в духовке 30—40 минут при 180 градусах.

Чизкейк из кабачков

Что нам понадобится:

Запеченные кабачки — 230 г.

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 150 г.

Сыр сливочный — 300 г.

Масло сливочное — 80 г.

Печенье — 160 г.

Мука — 1 ст.л.

Цедра лимона — 3 ст.л.

Ликер Лимончелло — 110 мл.

Сок (лимона или лайма) — 100 мл.

Желатин — 8 г.

Как готовим:

Печенье мелко перемолоть, добавить масло и 1 ст.л. лимонной цедры. Все смешать, выложить в форму и убрать в холодильник.

Миксером смешать кабачковое пюре с сахаром и сыром. Добавить 2 ст.л. цедры лимона, 10 мл ликера и продолжать взбивать на низких оборотах. Добавить яйца и муку. Все взбить до однородной массы. Вылить начинку в основу. Поставить форму с чизкейком в глубокий противень, налить в противень горячую воду и поместить в предварительно разогретую до 160 °С духовку на 40 минут. Затем убрать чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

После этого смешать оставшийся ликер и сок с желатином (предварительно замочить в холодной воде на 10 минут). Тщательно перемешать и залить чизкейк. Убрать в холодильник еще на несколько часов. Ваш кабачковый чизкейк готов!

Пончики из кабачков

Что нам понадобится:

Для теста:

Мякоть кабачка — 120 г.

Оливковое масло — 50 г.

Сахар — 70 г.

Яйцо — 1 шт.

Мука — 120 г.

Пекарский порошек — 1 ч. л.

Соль по вкусу.



Сахарная пудра — 35 г.

Молоко — 15 мл.

Пищевой краситель. Для глазури:

Как готовим:

Кабачок нарезать небольшими ломтиками, добавить масло, сахар, яйцо. Блендером взбить до однородной массы. Затем добавить муку и пекарский порошок. Замесить тесто ложкой, чтобы оно получилось гладким, без комков. Оставить на 10 минут.

Сформировать пончики руками или использовать специальную форму. Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 7—10 минут.