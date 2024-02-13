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Тирамису, брауни, чизкейк и другие десерты из тыквы и кабачков — вы такого еще не пробовали

Середина февраля — самое время подъедать оставшуюся бахчу. Если за зиму вы перепробовали уже все рецепты из кабачка и тыквы, то предлагаем сделать несколько интересных десертов из этих овощей.

Тирамису, брауни, чизкейк и другие десерты из тыквы и кабачков
© unsplash

Тирамису с тыквой

Что нам понадобится:

  • Запеченная тыква — 500 г.
  • Печенье савоярди — 300 г.
  • Сыр маскарпоне — 800 г.
  • Яйца — 5 шт.
  • Кофе — 400 мл.
  • Сладкое вино — 180 мл.
  • Сахар — 100 г.

Как готовим:

Тыквенное пюре смешать с 30 мл вина. Взбить желтки с сахаром до пены и смешать с маскарпоне. Отдельно взбить до пиков белки со щепоткой соли и аккуратно лопаткой смешать с сыром.

Отдельно смешать кофе и оставшееся вино, в эту смесь обмакнуть печенье и выложить в форму. Печенье залить массой из маскарпоне, а сверху — тыквенным пюре в несколько слоев. Готовое тирамису убрать в холодильник.

Брауни из тыквы

Что нам понадобится:

  • Запеченная тыква — 250 г.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сливочное масло — 50 г.
  • Горький шоколад — 100 г.
  • Сахар — 150 г.
  • Мука — 100 г.
  • Разрыхлитель — 7 г.
  • Грецкие орехи — 50 г.
  • Корица — 1 ч. л.

Как готовим:

Растопить шоколад с маслом. Сахар и яйца смешать, затем соединить с шоколадом и маслом. Добавить тыквенное пюре, муку, разрыхлитель, корицу. В конце добавить рубленые орехи. Получившуюся массу выложить в форму или на пергамент. Выпекать в духовке 30—40 минут при 180 градусах.

Чизкейк из кабачков

Что нам понадобится:

  • Запеченные кабачки — 230 г.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сахар — 150 г.
  • Сыр сливочный — 300 г.
  • Масло сливочное — 80 г.
  • Печенье — 160 г.
  • Мука — 1 ст.л.
  • Цедра лимона — 3 ст.л.
  • Ликер Лимончелло — 110 мл.
  • Сок (лимона или лайма) — 100 мл.
  • Желатин — 8 г.

Как готовим:

Печенье мелко перемолоть, добавить масло и 1 ст.л. лимонной цедры. Все смешать, выложить в форму и убрать в холодильник.

Миксером смешать кабачковое пюре с сахаром и сыром. Добавить 2 ст.л. цедры лимона, 10 мл ликера и продолжать взбивать на низких оборотах. Добавить яйца и муку. Все взбить до однородной массы. Вылить начинку в основу. Поставить форму с чизкейком в глубокий противень, налить в противень горячую воду и поместить в предварительно разогретую до 160 °С духовку на 40 минут. Затем убрать чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

После этого смешать оставшийся ликер и сок с желатином (предварительно замочить в холодной воде на 10 минут). Тщательно перемешать и залить чизкейк. Убрать в холодильник еще на несколько часов. Ваш кабачковый чизкейк готов!

Пончики из кабачков

Что нам понадобится:

Для теста:

  • Мякоть кабачка — 120 г.
  • Оливковое масло — 50 г.
  • Сахар — 70 г.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 120 г.
  • Пекарский порошек — 1 ч. л.
  • Соль по вкусу.
Для глазури:
  • Сахарная пудра — 35 г.
  • Молоко — 15 мл.
  • Пищевой краситель.

Как готовим:

Кабачок нарезать небольшими ломтиками, добавить масло, сахар, яйцо. Блендером взбить до однородной массы. Затем добавить муку и пекарский порошок. Замесить тесто ложкой, чтобы оно получилось гладким, без комков. Оставить на 10 минут.

Сформировать пончики руками или использовать специальную форму. Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 7—10 минут.

Для глазури смешать сахарную пудру с молоком, добавить краситель. Глазурь должна получится довольно жидкой. Обмакнуть в нее пончики и выложить на тарелку.

Еда