Тирамису, брауни, чизкейк и другие десерты из тыквы и кабачков — вы такого еще не пробовали
Середина февраля — самое время подъедать оставшуюся бахчу. Если за зиму вы перепробовали уже все рецепты из кабачка и тыквы, то предлагаем сделать несколько интересных десертов из этих овощей.
Тирамису с тыквой
Что нам понадобится:
- Запеченная тыква — 500 г.
- Печенье савоярди — 300 г.
- Сыр маскарпоне — 800 г.
- Яйца — 5 шт.
- Кофе — 400 мл.
- Сладкое вино — 180 мл.
- Сахар — 100 г.
Как готовим:
Тыквенное пюре смешать с 30 мл вина. Взбить желтки с сахаром до пены и смешать с маскарпоне. Отдельно взбить до пиков белки со щепоткой соли и аккуратно лопаткой смешать с сыром.
Отдельно смешать кофе и оставшееся вино, в эту смесь обмакнуть печенье и выложить в форму. Печенье залить массой из маскарпоне, а сверху — тыквенным пюре в несколько слоев. Готовое тирамису убрать в холодильник.
Брауни из тыквы
Что нам понадобится:
- Запеченная тыква — 250 г.
- Яйца — 3 шт.
- Сливочное масло — 50 г.
- Горький шоколад — 100 г.
- Сахар — 150 г.
- Мука — 100 г.
- Разрыхлитель — 7 г.
- Грецкие орехи — 50 г.
- Корица — 1 ч. л.
Как готовим:
Растопить шоколад с маслом. Сахар и яйца смешать, затем соединить с шоколадом и маслом. Добавить тыквенное пюре, муку, разрыхлитель, корицу. В конце добавить рубленые орехи. Получившуюся массу выложить в форму или на пергамент. Выпекать в духовке 30—40 минут при 180 градусах.
Чизкейк из кабачков
Что нам понадобится:
- Запеченные кабачки — 230 г.
- Яйцо — 2 шт.
- Сахар — 150 г.
- Сыр сливочный — 300 г.
- Масло сливочное — 80 г.
- Печенье — 160 г.
- Мука — 1 ст.л.
- Цедра лимона — 3 ст.л.
- Ликер Лимончелло — 110 мл.
- Сок (лимона или лайма) — 100 мл.
- Желатин — 8 г.
Как готовим:
Печенье мелко перемолоть, добавить масло и 1 ст.л. лимонной цедры. Все смешать, выложить в форму и убрать в холодильник.
Миксером смешать кабачковое пюре с сахаром и сыром. Добавить 2 ст.л. цедры лимона, 10 мл ликера и продолжать взбивать на низких оборотах. Добавить яйца и муку. Все взбить до однородной массы. Вылить начинку в основу. Поставить форму с чизкейком в глубокий противень, налить в противень горячую воду и поместить в предварительно разогретую до 160 °С духовку на 40 минут. Затем убрать чизкейк в холодильник минимум на 4 часа, а лучше на ночь.
После этого смешать оставшийся ликер и сок с желатином (предварительно замочить в холодной воде на 10 минут). Тщательно перемешать и залить чизкейк. Убрать в холодильник еще на несколько часов. Ваш кабачковый чизкейк готов!
Пончики из кабачков
Что нам понадобится:
Для теста:
- Мякоть кабачка — 120 г.
- Оливковое масло — 50 г.
- Сахар — 70 г.
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 120 г.
- Пекарский порошек — 1 ч. л.
- Соль по вкусу.
- Сахарная пудра — 35 г.
- Молоко — 15 мл.
- Пищевой краситель.
Как готовим:
Кабачок нарезать небольшими ломтиками, добавить масло, сахар, яйцо. Блендером взбить до однородной массы. Затем добавить муку и пекарский порошок. Замесить тесто ложкой, чтобы оно получилось гладким, без комков. Оставить на 10 минут.
Сформировать пончики руками или использовать специальную форму. Отправить в разогретую до 170 градусов духовку на 7—10 минут.
Для глазури смешать сахарную пудру с молоком, добавить краситель. Глазурь должна получится довольно жидкой. Обмакнуть в нее пончики и выложить на тарелку.