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Рецепт печенья в форме сердечек ко Дню всех влюбленных: видео

14 февраля отмечается один из самых романтичных праздников – День святого Валентина или День всех влюбленных. Это отличный повод испечь для своей второй половинки ароматное печенье в форме сердечек. Особенно нежным и вкусным оно получится с клубничным или малиновым джемом внутри.

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Итак, для приготовления понадобится следующие ингридиенты:

2 стакана муки

1 стакан сахара

1 яйцо

180 гр. размягченного сливочного масла

1 чайная ложка разрыхлителя

Ванилин

Джем клубничный или малиновый

Подробный рецепт и способ приготовления смотрите в видео.

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