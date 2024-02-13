14 февраля отмечается один из самых романтичных праздников – День святого Валентина или День всех влюбленных. Это отличный повод испечь для своей второй половинки ароматное печенье в форме сердечек. Особенно нежным и вкусным оно получится с клубничным или малиновым джемом внутри.