Рецепт печенья в форме сердечек ко Дню всех влюбленных: видео
14 февраля отмечается один из самых романтичных праздников – День святого Валентина или День всех влюбленных. Это отличный повод испечь для своей второй половинки ароматное печенье в форме сердечек. Особенно нежным и вкусным оно получится с клубничным или малиновым джемом внутри.
Итак, для приготовления понадобится следующие ингридиенты:
2 стакана муки
1 стакан сахара
1 яйцо
180 гр. размягченного сливочного масла
1 чайная ложка разрыхлителя
Ванилин
Джем клубничный или малиновый
Подробный рецепт и способ приготовления смотрите в видео.
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