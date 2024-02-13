Как правильно хранить мед в домашних условиях, чтобы он не засахаривался

Врач рассказала об ошибках, которые ведут к потере питательных веществ.

Мёд — один из самых ценных природных продуктов, используемый в пищевых и медицинских целях. Он имеет очень сложный химический состав, который варьируется в зависимости от ботанического источника.

Согласно исследованиям, человек использовал мёд с давних времён, ещё около восьми тысяч лет назад. Древние египтяне, ассирийцы, китайцы, греки и римляне применяли эту сладость для лечения ран и заболеваний кишечника.

Несколько десятилетий назад мёд стал объектом лабораторных и клинических исследований. Например, было доказано, что продукт обладает антибактериальными свойствами и может бороться с такими распространёнными микроорганизмами, как Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Helicobacter pylori.

Мёд содержит около 200 веществ. Он состоит в основном из фруктозы и глюкозы, но также в нём есть фруктоолигосахариды и множество аминокислот, витаминов, минералов и ферментов. Состав продукта варьируется в зависимости от растений, которыми питается пчела.

Полезные свойства мёда Содержит биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины группы В, витамины С, А, а также магний, калий, фосфор, цинк, серу, железо;

замедляет старение, борется с хроническим воспалением, защищает организм от стресса;

улучшает иммунитет, защитные реакции организма;

улучшает пищеварение и работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ);

благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему: улучшает эластичность сосудов, укрепляет сосудистую стенку;

оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие.

«Мед бывает разный, но топ-3 самых полезных вида: липовый, гречишный и акациевый», — пояснила врач-терапевт Оксана Хамицева.

Липовый мёд идеален при простуде, он работает, как обезболивающий и жаропонижающий препарат. Также этот вид оказывает хороший эффект на работу желудочно-кишечного тракта.

Гречишный мёд богат железом, аминокислотами, флавоноидами. Он оказывает общеукрепляющее и тонизирующее действие.

В акациевом мёде меньше всего сахара по сравнению с другими видами при сохранении такого же количества микроэлементов и витаминов. А ещё он менее аллергенен.

Выбор правильной упаковки

Мёд лучше всего хранить в стеклянных банках с герметичной крышкой. Можно также использовать пластиковые контейнеры, но они должны быть исключительно из пищевого пластика.

Мёд запрещено хранить в металлических ёмкостях. При контакте с металлом, особенно с медью, происходит химическая реакция и выделяются ядовитые вещества. Такой продукт для употребления непригоден.

Условия хранения

Мёд хранится при температуре от -5 до +20 градусов по Цельсию. То есть его можно хранить в тёмном шкафу или же спокойно убрать в холодильник в герметичной стеклянной или пластиковой таре: полезных свойств он от этого не потеряет.

Но следует учитывать, что если вы поставили мёд на холод, то после этого нельзя менять температуру хранения — ёмкость теперь следует держать только в холодильнике. В противном случае изменится химический состав сладости, что скажется и на его полезных свойствах.

Если же банка негерметична, то для сохранения питательной ценности продукта необходимо хранить его только в сухом тёмном помещении. Также не стоит ставить тару со сладостью рядом со специями и пахучими веществами, поскольку мёд быстро впитывает запахи.

Продолжительность хранения меда

По ГОСТу срок годности мёда в герметичной таре составляет два года, а в открытой — восемь месяцев.

Если мёд твёрдый, он не подвергнется никаким изменениям. Если же продукт изначально был жидким, то спустя три-четыре месяца он засахарится и загустеет (если он, конечно, натуральный). Исключением является акациевый мёд — он может не густеть очень долго.

«Этот процесс нормален и не говорит о том, что мёд стал хуже или испортился. Наоборот, это знак того, что он натуральный»

Возможные ошибки при хранении меда

При хранении мёда нельзя менять температурный режим. Его можно поставить в холодильник и даже заморозить, а вот держать его близко к обогревателям или в помещении, в котором летом температура поднимется до +30 градусов, не рекомендуется.

Банка для мёда должна герметично закрываться, иначе срок его хранения значительно сократится. Дело в том, что мёд может впитывать в себя влагу из окружающего воздуха. Если это происходит, то запускается процесс брожения.

Мёд нельзя помещать под прямые солнечные лучи. Это тоже приводит к брожению продукта и ведёт к потере полезных свойств.

Признаки порчи мёда

Когда мёд портится, на его поверхности возникает пена, пузырьки, также может появиться кислый или спиртовой запах — это признаки того, что продукт забродил. После его употребления может возникнуть пищевое отравление.

Если же нарушить условия хранения, мёд может перегреться, тогда он потемнеет и приобретёт карамельный привкус. Такой продукт просто теряет свои полезные свойства, в нём остаётся только сахар.

Есть ещё один признак некачественного мёда: его расслоение. Если со временем он разделился на две составляющие, значит, он либо искусственный, либо к нему добавлены дешёвые подсластители. Употреблять его также не рекомендуется, потому что полезных свойств в нём мало, а сахара много.