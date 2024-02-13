В магазины завезли первые «зеленые» овощи

Роскачество выдало первые два "зеленых" сертификата производителям овощей. Это продукты с улучшенными характеристиками - без ГМО, со сниженным использованием пестицидов и других потенциально вредных веществ. При этом и по цене такая продукция должна быть доступна - тепличные овощи и так в основном экологически чистые, говорят эксперты.

© Rg.ru

Сертификаты получили два производителя тепличных овощей - на томаты и огурцы, а также листовой салат горшечный и салат-латук свежий. На упаковке таких "зеленых" овощей будет присутствовать государственный знак "Зеленый эталон".

В отличие от органической продукции, при производстве "зеленой" допускается использовать минудобрения и агрохимикаты, но они должны соответствовать ГОСТам. Нельзя использовать генно-модифицированные организмы и ионизирующее излучение. Нужно снизить применение пестицидов и выполнить требование по минимальному содержанию тяжелых металлов в минудобрениях. Также предполагаются более жесткие требования к использованию пищевых добавок, ферментных препаратов, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов. Воздействие на окружающую среду должно быть снижено.

В марте 2023 года вступил в силу ГОСТ для тепличных овощей. После них будут приняты стандарты на "зеленую" упаковку, "зеленую" бытовую химию и косметику, минеральную воду, рассказывал "РГ" в ноябре 2023 года глава Роскачества Максим Протасов.

«В "зеленых" овощах должно быть меньше пестицидов. ГМО не может быть вовсе. Минудобрения и агрохимикаты должны соответствовать ГОСТам»

"Зеленые" овощи по идее не должны стоить дороже в магазинах, разве что в цену могут заложить расходы на получение сертификата, говорит гендиректор исследовательской компании "Технологии роста" Тамара Решетникова.

Дело в том, что при производстве тепличных овощей и так применяется меньше удобрений и химикатов, чем для овощей открытого грунта. В новых теплицах, где установлены автоматизированные системы полива и питания растений, подача различных микроэлементов или пестицидов строго дозирована. К тому же многие теплицы перешли на использование биологических средств защиты, основанных на живых организмах, бактериях, насекомых, грибах.

Также вместо грунта зачастую используется минеральная или кокосовая вата, которую меняют с каждым новым урожаем. И накопления вредных веществ, как в грунте, не происходит.

То есть, по сути, такие сертификаты могут получить все российские производители овощей закрытого грунта. Но такой "зеленый" знак, как минимум, позволит отличить нашу продукцию от импортной, а за рубежом технологии выращивания овощей в теплицах иногда разнятся с нашими, говорит Решетникова.

Для наших производителей "зеленая" сертификация может стать возможностью подтвердить чистоту своей продукции, ведь по закону тепличные овощи не могут быть органическими, органика должна быть выращена в грунте.