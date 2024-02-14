Перечислены самые полезные закуски для просмотра спортивных матчей

Доктор Бетани Агусала, директор клиники общей внутренней медицины Уильяма Т. и Гей Ф. Соломон Юго-Западного медицинского центра штата Юта в Далласе, рассказала, как сделать просмотр спортивной игры максимально полезным.

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Если вы собираетесь собрать у себя друзей в честь проведения спортивного матча, то подумайте о правильных закусках. Лучше всего брать такие, в которых сочетаются источники белка и полезных жиров. Наиболее здоровыми вариантами белка являются соус из фасоли, курица и рыба. Также вы можете есть сложные углеводы, такие как овощи и цельнозерновые продукты.

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Обратите внимание на такие продукты и блюда, как хрустящие овощи (брокколи, цветная капуста, морковь, спаржа, огурец); салаты с низкокалорийными заправками; низкокалорийные закуски, приготовленные из чёрной фасоли, хумуса; гуакамоле; сальса (только не ешьте с этим соусом чипсы); попкорн (без соли и масла или с ними, но в небольших количествах); курица-гриль, рыба, вегетарианские бургеры; газированная вода, ароматизированные, низкокалорийные напитки.

При этом нужно однозначно отказаться от пиццы, кесо и сливочных соусов, бутербродов с говядиной, хот-догов, колбасы, печенья, пирогов, конфет, чипсов, жирных сухариков, газированных напитков, подслащённых напитков, алкоголя.