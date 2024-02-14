Можно ли есть «кетчунез»: вердикт врача

Терапевт Водовозов разрешил есть «кетчунез» в небольших количествах
Соус на основе майонеза и кетчупа уже давно завоевал сердца многих любителей пельменей и картошки фри. В то же время и кетчуп, и майонез назвать продуктами для здорового питания сложно. Что уж говорить про их смесь. О том, насколько вреден «кетчунез», рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.
По словам врача, идея смешивать кетчуп и майонез не нова. Впервые такой соус, как считается, приготовил аргентинский врач, биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии Луис Федерико Лелуару (1906–1987). Строгого рецепта по изготовлению «кетчунеза» нет. А само слово вошло в язык после выхода сериала «Универ», в котором Кузя (Виталий Гогунский) настаивал, что именно он придумал этот соус. Эксперт отметил, что вред «кетчунеза» зависит от того, сколько и с чем вы его едите. Если вы каждый день макаете в него порцию жареной картошки — это одно, а если изредка готовите «здоровую» версию соуса — другое.
К слову, полезный «кетчунез» состоит из веганского майонеза и кетчупа без сахара в составе.
«Если пользоваться главным правилом питания (без фанатизма), то все варианты миксов кетчупа и майонеза вполне легитимны и особого вреда здоровью нанести не могут», — отметил Водовозов в посте на Naked Sceince.
Кстати, кетчуп без «плохих» добавок можно даже назвать полезным продуктом. О том, какие ещё продукты ошибочно считают вредными, читайте здесь .