Можно ли есть «кетчунез»: вердикт врача

Соус на основе майонеза и кетчупа уже давно завоевал сердца многих любителей пельменей и картошки фри. В то же время и кетчуп, и майонез назвать продуктами для здорового питания сложно. Что уж говорить про их смесь. О том, насколько вреден «кетчунез», рассказал врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов .

По словам врача, идея смешивать кетчуп и майонез не нова. Впервые такой соус, как считается, приготовил аргентинский врач, биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии Луис Федерико Лелуару (1906–1987). Строгого рецепта по изготовлению «кетчунеза» нет. А само слово вошло в язык после выхода сериала «Универ», в котором Кузя (Виталий Гогунский) настаивал, что именно он придумал этот соус. Эксперт отметил, что вред «кетчунеза» зависит от того, сколько и с чем вы его едите. Если вы каждый день макаете в него порцию жареной картошки — это одно, а если изредка готовите «здоровую» версию соуса — другое.