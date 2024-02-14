Эксперты оценили риски сокращения ассортимента шоколада в России

В АКОРТ оценили риски сокращения ассортимента шоколада в России
В настоящий момент, несмотря на рост мировых цен на какао-бобы, их нет. С таким заявлением выступил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. При этом в беседе с РИА Новости он подчеркнул, что себестоимость производства шоколада увеличивается во всем мире. И поэтому повышение цен на продукцию — это объективная тенденция, влиянию которой подвержена и Россия.
Караваев также отметил, что ретейлеры периодически получают уведомления от производителей шоколадных кондитерских изделий, однако влияние на розничные цены происходит поэтапно, «без шоковых скачков».
В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тыс. долларов. Меньше чем через неделю цена увеличилась до 5,5 тыс. долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности. Позже цены на какао-бобы установили новый мировой рекорд — более 6 тыс. долларов за тонну.