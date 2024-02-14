Названы лучшие способы избавиться от запаха чеснока и лука изо рта

Избавиться от запаха чеснока или лука изо рта помогут жевательная резинка, питьевая вода, а также употребление свежих фруктов, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова.

© unsplash

По ее словам, вместе с чесноком не стоит употреблять и другие продукты, обладающие стойкими ароматами, такие как лук, сыр, кофе, сельдь. Она объяснила, что подобные сочетания образуют неприятную и неестественную смесь.

Свежие яблоки, груши, мята, цитрусовые, петрушка, анис и зеленый чай, молоко или йогурт также помогут смягчить запах. Не стоит употреблять чеснок с другими продуктами, которые имеют сильный запах: лук, ароматные сыры, кофе, сельдь, специи с интенсивным ароматом (например, куркума, кардамон, корица и гвоздика). Соединение запахов может создать неестественную и неприятную комбинацию, — отметила Гусакова.

Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, что ожирение считается хроническим заболеванием и избавиться от лишнего веса достаточно сложно, поскольку велики риски повторного набора массы. По словам специалиста, чтобы решить проблему, нужно менять образ жизни, а не садиться на диету.