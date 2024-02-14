Готовим десерт из двух ингредиентов! Шоколадные трюфели ко Дню всех влюбленных
Хотите порадовать любимого сладким десертом, но никак не можете придумать, что приготовить? Тогда отлично подойдут шоколадные трюфели. Понадобится всего два ингредиента, 15 минут и холодильник.
Ингредиенты:
- Сгущенное молоко — 240 грамм
- Какао горькое — 100 грамм
Процесс приготовления:
- Выливаем сгущенное молоко в кастрюлю и ставим на медленный огонь.
- Доводим до состояния «почти кипения», постоянно помешивая.
- Переливаем сгущенку в миску и постепенно просеиваем туда какао.
- Полученную смесь выкладываем в прямоугольную форму и убираем в холодильник на 2–3 часа.
- Нарезаем получившийся трюфель на квадратики и хорошо обваливаем каждый кусочек в какао.