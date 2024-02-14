Названы самые опасные части куриной тушки, вызывающие отравление
Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем может быть опасно употребление определенных частей куриной тушки. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.
Наиболее опасное место – это гузка. Если она плохо термически обработана, в ней может содержаться большая концентрация сальмонеллы, и велика вероятность заразиться сальмонеллезом. Чаще всего травятся именно гузкой.
Другое опасное место – сочленения суставов, так как их сложно термически обработать. Чтобы понять, достаточно ли приготовилась курица в этой области, необходимо обратить внимание на цвет мяса. Если оно розовое, то есть его не стоит.
Опасность представляет и куриная кожа, так как она стимулирует старение, содержит канцерогены и вызывает рак, говорит Соломатина. Кожа противопоказана сердечникам и людям, которые следят за массой своего тела.
Потроха могут быть рассадником сальмонеллеза. На лапах курицы, в чешуйках, часто скапливается грязь. А печень закормленных кур может быть источником холестерина, – заключила Елена Соломатина.
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