Названы самые опасные части куриной тушки, вызывающие отравление

Диетолог Елена Соломатина рассказала, чем может быть опасно употребление определенных частей куриной тушки. Об этом она сообщила в интервью радио Sputnik.

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Наиболее опасное место – это гузка. Если она плохо термически обработана, в ней может содержаться большая концентрация сальмонеллы, и велика вероятность заразиться сальмонеллезом. Чаще всего травятся именно гузкой. Елена Соломатина Врач-диетолог

Другое опасное место – сочленения суставов, так как их сложно термически обработать. Чтобы понять, достаточно ли приготовилась курица в этой области, необходимо обратить внимание на цвет мяса. Если оно розовое, то есть его не стоит.

Опасность представляет и куриная кожа, так как она стимулирует старение, содержит канцерогены и вызывает рак, говорит Соломатина. Кожа противопоказана сердечникам и людям, которые следят за массой своего тела.

Потроха могут быть рассадником сальмонеллеза. На лапах курицы, в чешуйках, часто скапливается грязь. А печень закормленных кур может быть источником холестерина, – заключила Елена Соломатина. Елена Соломатина Врач-диетолог