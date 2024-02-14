Названы продукты, повышающие сексуальное влечение

Если вы планируете романтический вечер, то присмотритесь к этим продуктам. Они, как показывают исследования, помогут усилить половое влечение и удовольствие.

Устрицы. По словам Лизы Янг, доктора философии, доктора медицинских наук, они богаты цинком, который играет роль в регулировании выработки тестостерона. Также в них много омега-3, которые увеличивают кровоток, способствуют эректильной функции и функции яичек. Наконец, цинк повышает уровень дофамина, связанного с удовольствием.

Шафран. В ходе одного исследования выяснилось, что мужчины с эректильной дисфункцией, которые в течение 10 дней принимали 200-миллиграммовую таблетку шафрана, заметили увеличение количества эрекций и их продолжительности. Другое исследование, опубликованное в журнале Human Psychopharmacology, показало, что 30 мг шафрана в день связаны с повышенным возбуждением у женщин и более высоким уровнем у них естественной смазки.

Авокадо. Он содержит полезные ненасыщенные жиры, которые важны для гормонального здоровья. Также в авокадо есть фолиевая кислота, которая вырабатывает гистамин. Это соединение выделяется во время оргазма или при возбуждении.

Фисташки. Одно небольшое исследование, результаты которого были опубликованы в «Международном журнале исследований импотенции», продемонстрировало, что фисташки могут обладать свойствами афродизиака. Правда, участвовали в этом исследовании только 17 мужчин, страдающих эректильной дисфункцией в течение как минимум 12 месяцев. Спустя три недели после того, как они ежедневно съедали по 100 г фисташек, у них усилилось половое влечение.

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Мака. Мужчины, которым в течение 12 недель давали каждый день маку, сообщили об увеличении полового влечения и общего сексуального благополучия. В ходе другого исследования была обнаружена положительная связь между употреблением маки и повышением либидо у женщин в постменопаузе с низким либидо.

Красный женьшень. Исследования показали, что это растение имеет множество возможных преимуществ для здоровья, включая способность повышать либидо. В частности, красный женьшень улучшает эректильную дисфункцию и замедляет преждевременную эякуляцию.

Ягоды. Продукты, богатые флавоноидами, связаны с более низким риском возникновения эректильной дисфункции. Также исследования, опубликованные в Pharmacognosy Review, показали, что флавоноиды могут улучшать качество спермы у мужчин.