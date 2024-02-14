Диетолог предупредила об опасности употребления помидоров

Диетолог Алена Барредо рассказала, что для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и суставов, может быть опасно употребление помидоров.

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Она отметила, что помидоры содержат большое количество пуриновых и пиримидиновых оснований, что делает их нежелательными при гастрите, подагре и нарушениях обмена веществ.

Лектин, содержащийся в помидорах, может стимулировать хронические воспаления, поэтому рекомендуется избегать их при синдроме раздраженной кишки или неспецифическом язвенном колите, поделилась специалист с NEWS.ru.

Также следует быть осторожным при употреблении помидоров при хронических аутоиммунных заболеваниях, таких как аутоиммунный тиреоидит или ревматоидный артрит, так как лектин может провоцировать воспалительные процессы в организме.