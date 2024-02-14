Только не в дверце холодильника: шеф-повар объяснила, где безопаснее хранить яйца
Хранить яйца в холодильнике действительно лучше, чем при комнатной температуре, но и здесь есть свои нюансы. Как продлить свежесть популярного продукта, пишет Daily Mail со ссылкой на известного шеф-повара Мэри Берри. Гуру кулинарии советует хранить яйца в упаковке, на полке холодильника во избежание перепадов температур.
«Если вы положите их острием вниз, желток останется в центре белка», — объясняет она.
Желток не будет касаться воздушной подушки внутри яйца — хранить яйца предпочтительно именно таким образом.
Кроме того, Мэри предлагает держать яйца подальше от сильно пахнущих продуктов, так как они могут впитать запах. Эксперты разделяют такой подход.
«Колебания температуры могут вызвать образование конденсата на яичной скорлупе, что может способствовать размножению бактерий. Не размещайте яйца вблизи задней стенки холодильника, где температура может быть ниже», — рассказала изданию Дженна Келли, эксперт по безопасности пищевых продуктов.