Только не в дверце холодильника: шеф-повар объяснила, где безопаснее хранить яйца

Хранить яйца в холодильнике действительно лучше, чем при комнатной температуре, но и здесь есть свои нюансы. Как продлить свежесть популярного продукта, пишет Daily Mail со ссылкой на известного шеф-повара Мэри Берри. Гуру кулинарии советует хранить яйца в упаковке, на полке холодильника во избежание перепадов температур.