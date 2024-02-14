Названа единственная польза крабовых палочек

Некоторые крабовые палочки нельзя считать рыбным продуктом, поскольку нередко в них вместо рыбного фарша используют соевый протеин. Об этом рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с изданием «Доктор Питер».

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Пользу не принесут и крабовые палочки из рыбы, уточнила она. «В морепродуктах обычно много полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Однако к крабовым палочкам это не относится: во время обработки и промывок фарш рыбы теряет свои свойства», — рассказала биолог.

Единственная польза крабовых палочек, по словам Лялиной, состоит в том, что в них сравнительно мало калорий (95 на 100 граммов продукта), поэтому они подходят для соленого и вкусного перекуса при диетическом питании. Она добавила, что есть крабовые палочки стоит не чаще одного раза в неделю, в идеале их следует сочетать с овощами.