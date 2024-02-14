Появились десерты со вкусом кетчупа

Всего выпущено 57 коробочек, в каждой по восемь макарон одного уникального вкуса. Их будут дарить при заказе блюд первым гостям ресторана в центре Парижа. В сентябре Heinz выпустил краски для стен цвета кетчупа. Компания Lick разработала уникальную смесь пигментов, которая после высыхания приобретает знаковый цвет кетчупа Heinz Tomato Ketchup. Директор по дизайну интерьеров и психолог цвета компании Lick Таш Брэдли также добавил, что цвет ассоциируется со спелостью и сладостью натуральных продуктов, что может подсознательно вызывать аппетит.