Эксперты рассказали, безопасно ли покупать продукты с рук

Приобретая пищевую продукцию с рук, покупатель подвергает себя большому риску. Особенно это касается мясопродуктов, молочки, рыбы, готовых блюд и домашних консервов.

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К примеру, такую еду могли приготовить в антисанитарных условиях. Возможно, там не было воды, холодильника, нужного оборудования и инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Также под вопросом технология приготовления и режим термической обработки.

Сама продукция могла испортиться в процессе хранения, транспортировки и реализации. Частую ее перевозят в багажнике авто, в коробках или деревянных ящиках. Также у уличных торговцев обычно нет документов, подтверждающих происхождение и безопасность сырья.

При этом не исключено, что у изготовителя или продавца есть проблемы со здоровьем и отсутствует медкнижка.

У продукции с рук нет маркировки, поэтому невозможно узнать настоящую дату изготовления и срок ее годности. Такая еда может вызвать пищевое отравление, инфекционные и паразитарные заболевания.

Эксперты не рекомендуют покупать продукты в несанкционированных местах, подвергая себя и своих близких риску.