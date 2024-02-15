Учёные рассказали, как сделать блины лучше, согласно науке

Многие люди по всему миру празднуют Масленицу, а к ней готовят блины. Профессор Мэтт Хартингс, химик-материаловед и учёный-диетолог, и Ян Имс, профессор механики жидкостей, объяснили, как можно сделать это блюдо полезнее для здоровья и вкуснее.

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Замените обычное молоко пахтой. Пахта содержит молочную и лимонную кислоту. Эти кислоты помогают также тесту подниматься. Если дома нет пахты, то добавьте в тесто немного лимонного сока: одну столовую ложку на каждые 250 мл молока.

Добавьте в тесто немного растопленного сливочного масла. Попробуйте растопить сливочного масла в объёме примерно 1/4 муки по весу и добавить его в смесь одновременно с молоком. Кроме того, если вы готовите блины с пахтой, то добавляйте пищевой соды чуть больше, чем указано в рецепте, чтобы блины получались подрумяненными.

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Сбалансируйте количество ингредиентов. Характеристики вашего блина определяются коэффициентом Бейкера. Он представляет собой объём молока в тесте в миллилитрах, разделённый на массу муки в граммах. При этом если вы хотите приготовить британские блины, то берите 200 мл молока, 100 г муки и 1 или 2 яйца.

Дайте тесту «отдохнуть». Если вам нужны тонкие блины, дайте тесту постоять полчаса или около того.