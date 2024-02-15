Что происходит с организмом после отказа от сахара

Отказ от сахара может оказать положительное влияние на человеческий организм. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-диетолога Елену Тихомирову.

Говоря о сахаре, эксперт пояснила, что под ним подразумевается все сладкое, включая глюкозу, фруктозу и сахарозу.

"Когда в организм не поступают простые сахара, то он начинает получать энергию из сложных углеводов. Благодаря этому организм получает более качественное и долгое "топливо", в результате чего человек начинает чувствовать себя более энергичным", – пояснила Тихомирова.

К сложным углеводам, обратила внимание диетолог, относятся злаки и продукты, произведенные из них, – мука, каши, макароны и хлебные изделия.

При отказе от сахара не происходит резких подъемов инсулина в крови, в связи с чем у человека улучшаются настроение и когнитивные функции, уходят отеки. При отказе от сахара на фоне дефицита калорий человек начнет худеть, заключила диетолог.