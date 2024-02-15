В России вывели новый сорт пшеницы с высокой урожайностью

В России вывели новый сорт пшеницы, который обладает высокой урожайностью. Новый сорт культуры получили специалисты Тимирязевской академии.

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Мука из такого зерна имеет серый оттенок, поскольку в ней высокое содержание индикатора антиоксидантных свойств. Как утверждают ученые, несмотря на необычный цвет, культуру можно использовать в функциональном питании - в еде, улучшающей работу человеческого организма. Кроме того, фиолетовая пшеница зреет быстрее, а также не боится засушливой погоды и дает больше урожая.

Между тем, это не единственное открытие российских ученых в сфере зерноводства. Ранее ученые Росбиотеха придумали новый сорт муки из семян люпина, который отличается высоким содержанием белка, а продукция, изготовленная из такой муки является более здоровой. Для этого они

«Сначала проводится шелушение исходного зерна для получения крупки, затем отделяется на воздушном сепараторе лузга из семян, предварительно измельчаются люпиновые крупки в муку, и происходит окончательное измельчение на вальцовых станках», - рассказали о процессе изготовления муки ученые.

В результате в такой муке содержится до 45% белка.