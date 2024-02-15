В России вывели новый сорт пшеницы с высокой урожайностью

Выведенный в России сорт пшеницы пригоден для использования в функциональном питании
В России вывели новый сорт пшеницы, который обладает высокой урожайностью. Новый сорт культуры получили специалисты Тимирязевской академии.
Мука из такого зерна имеет серый оттенок, поскольку в ней высокое содержание индикатора антиоксидантных свойств. Как утверждают ученые, несмотря на необычный цвет, культуру можно использовать в функциональном питании - в еде, улучшающей работу человеческого организма. Кроме того, фиолетовая пшеница зреет быстрее, а также не боится засушливой погоды и дает больше урожая.
Между тем, это не единственное открытие российских ученых в сфере зерноводства. Ранее ученые Росбиотеха придумали новый сорт муки из семян люпина, который отличается высоким содержанием белка, а продукция, изготовленная из такой муки является более здоровой. Для этого они
«Сначала проводится шелушение исходного зерна для получения крупки, затем отделяется на воздушном сепараторе лузга из семян, предварительно измельчаются люпиновые крупки в муку, и происходит окончательное измельчение на вальцовых станках», - рассказали о процессе изготовления муки ученые.
В результате в такой муке содержится до 45% белка.
Ранее глава РАН Красников рассказал, что из-за санкций России приходится самой развивать быстрее свою науку, а также а эксперты из Австралии выяснили, как работает мозг влюбленных.