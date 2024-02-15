Нутрициолог развенчал миф о пользе детокс-коктейлей для похудения

В интернете есть множество рецептов так называемых детокс-коктейлей, которые якобы могут поспособствовать похудению, а также очищению почек или печени. «Клопс» узнал у спортивного нутрициолога Татьяны Дупик, дают ли результат напитки или же их полезность — это миф.

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Детоксикация — изначально медицинский термин. Но его взяли за основу создания маркетинговой стратегии, продвигая напитки под видом средств для похудения и очищения.

«В реальной медицине детоксикация — это лечение опасных отравлений ядами, тяжёлыми металлами, алкоголем или наркотиками», — развенчал миф специалист.

По словам Дупик, от употребления таких коктейлей ничего волшебного не произойдёт. Чаще всего в состав входят натуральные травы, например, петрушка, зелёный чай, крапива, одуванчик и другие. Эффект всё перечисленное всё-таки даёт, но у этого есть простое объяснение. Человек, выпивая детокс-коктейль, теряет определённое количество воды, и в связи с этим считает, что произошёл скачок веса или очищение почек. Но изменения веса всегда связаны с балансом жидкости в организме.

«Токсины не выводятся с мочой, у здорового человека почки прекрасно справляются с этой задачей без дополнительной стимуляции. И детокс-напитки по факту не нужны», — дополнила нутрициолог.

В заключение специалист отметила, что детокс-коктейли — это модная уловка, навязанная маркетологами. Люди верят в чудодейственные свойства оздоровительных рецептов напитков, но они не дают результатов.

«Стоит только немножечко разобраться, что такое печень и почки, как они устроены, как они работают, то сразу всё встаёт на свои места», — подытожила Дупик.