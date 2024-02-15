«Замедляют нейродегенерацию»: диетолог назвала пять продуктов для здоровья мозга
Здоровая для мозга диета — важнейший компонент общего самочувствия и когнитивных функций. Мозг нуждается в постоянном поступлении питательных веществ, чтобы функционировать наилучшим образом. Диетолог Лиза Эндрюс назвала продукты, которые помогут его «подпитать», пишет американское издание She Finds.
Грецкие орехи
Из орехов получаются одни из самых здоровых закусок в мире. Они обладают множеством полезных свойств. Грецкие орехи, в частности, являются отличным средством для здоровья мозга благодаря богатому содержанию омега-3 жирных кислот.
— Было установлено, что этот тип жира уменьшает воспаление, а это в свою очередь защищает когнитивные способности, — объяснила Эндрюс.
Недавние исследования также показали благотворное влияние грецких орехов на когнитивные способности и здоровье мозга, что делает их фантастическим дополнением к любой диете, направленной на оптимизацию концентрации внимания и остроты ума.
Авокадо
Авокадо с его кремовой текстурой и насыщенным вкусом — источник мононенасыщенных жиров, которые, как известно, снижают уровень холестерина и защищают сердце и мозг от повреждений. Включив авокадо в рацион, можно повысить концентрацию внимания и когнитивные функции.
Гранат
Гранаты — восхитительный, уникальный фрукт, он также может защитить от снижения когнитивных способностей. В них содержится множество полифенолов и других растительных химических веществ, обладающих противовоспалительными свойствами. Эксперт отметила, что, согласно исследованиям, гранат может помочь защитить мозг от слабоумия.
Шпинат и листовая зелень
Не стоит недооценивать силу листовой зелени, в том числе шпинат, подчеркнула диетолог. Он замедляет нейродегенерацию.
— Листовая зелень богата витамином С, бета-каротином и другими антиоксидантами, которые помогают замедлить старение мозга, — рассказала специалист.
Черника
Черника, известная своими антиоксидантными свойствами, содержит антоцианы, которые не только поддерживают здоровье мозга, но и положительно влияют на ось кишечник — мозг — важнейшую связь между желудочно-кишечной и неврологической системами, добавила Эндрюс.