Диетолог назвала пять продуктов для здоровья мозга

Здоровая для мозга диета — важнейший компонент общего самочувствия и когнитивных функций. Мозг нуждается в постоянном поступлении питательных веществ, чтобы функционировать наилучшим образом. Диетолог Лиза Эндрюс назвала продукты, которые помогут его «подпитать», пишет американское издание She Finds.

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Грецкие орехи

Из орехов получаются одни из самых здоровых закусок в мире. Они обладают множеством полезных свойств. Грецкие орехи, в частности, являются отличным средством для здоровья мозга благодаря богатому содержанию омега-3 жирных кислот.

— Было установлено, что этот тип жира уменьшает воспаление, а это в свою очередь защищает когнитивные способности, — объяснила Эндрюс.

Недавние исследования также показали благотворное влияние грецких орехов на когнитивные способности и здоровье мозга, что делает их фантастическим дополнением к любой диете, направленной на оптимизацию концентрации внимания и остроты ума.

Авокадо

Авокадо с его кремовой текстурой и насыщенным вкусом — источник мононенасыщенных жиров, которые, как известно, снижают уровень холестерина и защищают сердце и мозг от повреждений. Включив авокадо в рацион, можно повысить концентрацию внимания и когнитивные функции.

Гранат

Гранаты — восхитительный, уникальный фрукт, он также может защитить от снижения когнитивных способностей. В них содержится множество полифенолов и других растительных химических веществ, обладающих противовоспалительными свойствами. Эксперт отметила, что, согласно исследованиям, гранат может помочь защитить мозг от слабоумия.

Шпинат и листовая зелень

Не стоит недооценивать силу листовой зелени, в том числе шпинат, подчеркнула диетолог. Он замедляет нейродегенерацию.

— Листовая зелень богата витамином С, бета-каротином и другими антиоксидантами, которые помогают замедлить старение мозга, — рассказала специалист.

Черника