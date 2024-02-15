Роскачество провело проверку хлеба на полезность и безопасность

Роскачество исследовало 12 торговых марок хлеба традиционной рецептуры (формовой, лаваш, матнакаш, каравай, калач) по 442 показателям качества и безопасности. В сообщении ведомства, с которым ознакомилась sfera.fm, указано, что исследуемый хлеб выпускали в Москве, Подмосковье, Белгородской и Оренбургской областях, Краснодарском крае и республике Тататрстан.

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Так, в первую очередь в Роскачестве отметили, что традиционный хлеб оказался свежим и безопасным: в нем не было ни плесени, ни токсинов, ни опасных улучшителей, за счет которых недобросовестные производители делают свой хлеб мягче и объемнее. Почти все образцы хлеба соответствовали органолептическим стандартам Роскачества. Однако исследованные образцы показали не лучший результат по содержанию полезных веществ, отметили в ведомстве. В стандарте Роскачества прописаны требования по содержанию йода, железа, витамина В1. Исследование показало, что: Хлеб 11 марок не соответствовал по количеству витамина В1 (в лучшем случае его содержание оказалось ниже нормы в 5 раз, в худшем — в 19!).

В хлебе 5 ТМ «не хватает» железа

В Хлебе 4 ТМ недостаточно йода. Кроме этого, экспертиза показала, сколько в хлебе витамина Е, В2, С, фосфора, калия, кальция, никотиновой кислоты.

Кроме того, девять исследованных образцов имели несоответствия в маркировке либо не имели маркировки совсем. Производители пяти из них проводят проверки по итогам исследования и планируют скорректировать либо уже скорректировали ошибки в производстве.