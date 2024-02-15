Шеф-повар назвал частые ошибки при приготовлении блинов

Многие люди совершают ошибки при приготовлении блинов, влияющие на их вкус и внешний вид. Как их избежать, рассказал шеф-повар Джордан Мур.

Не кладите в миску все ингредиенты сразу. Важно не смешивать все влажные ингредиенты с сухими за один приём. Эксперт рекомендует добавлять влажную смесь к сухой поэтапно.

Не взбивайте тесто слишком долго, используйте венчик вместо ложки. Венчик позволяет избавиться от комочков, а если вы хотите, чтобы блины получились воздушными, то тесто не нужно перемешивать долго.

Прежде чем приступать к приготовлению, дайте тесту отдохнуть. Оно должно постоять как минимум полчаса, это позволит муке впитаться. Если же у вас мало времени, то нужно использовать для приготовления теста ингредиенты комнатной температуры.

Убедитесь, что вы используете правильную сковороду. По словам Джордана Мура, идеальная сковорода должна быть большой, горячей и с антипригарным покрытием. Масло должно быть раскалённым, это позволит избежать прилипания теста к сковороде.