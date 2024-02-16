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Врачи развеяли популярный миф о сыре

Врач-диетолог Марина Макиша и врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», что, вопреки расхожему представлению, плавленый сыр так же полезен, как и твердый.

Врачи развеяли популярный миф о сыре
© Lenta.ru

Выпуск, где специалисты развеяли популярный миф о продукте, доступен на платформе «Смотрим».

Макиша подчеркнула, что многие не считают плавленый сыр полноценным сыром. Специалист объяснила, что при производстве в него добавляют сухое молоко, чтобы увеличить содержание белка. Таким образом продукт не уступает полезными свойствами твердому сыру.

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«Тем, кто соблюдает диету, мы рекомендуем обратить внимание именно на плавленый сыр. Потому что он менее калорийный», — подчеркнула диетолог, уточнив, что калорийность плавленого сыра в полтора или два раза меньше, чем твердого.

При этом Агапкин призвал россиян обращать внимание на надпись на упаковке продукта.

«Важно обращать внимание, что это все-таки плавленый сыр, а не продукт, плавленный с сыром», — подчеркнул он.

Еда
Сергей Агапкин