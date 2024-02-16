Инструктор по биохакингу, эксперт в области омоложения, долголетия, повышения эффективности мозга Галина Хусаинова рассказала, какие продукты помогут продлить молодость.

Эксперт объяснила, что после 35 лет выработка естественного коллагена в организме сокращается. Это приводит к появлению морщин, вялости и потере упругости кожи. Чтобы получать коллаген из пищи, необходимо включить в свой рацион яйца, рыбу, белое мясо.

Также полезны ягоды и фрукты, которые являются источником антиоксидантов и ферментов: черная смородина, клубника, малина, апельсин, киви, грейпфрут, манго.

Хусаинова отметила, что в рационе должен быть и растительный белок: семена тыквы, подсолнечника, конопли, миндаль, морские водоросли и морская капуста.