Ученые рассказали, как приготовить «идеальные» блины

Эксперт по гидромеханике Иэн Имс из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Матье Селье, заведующий кафедрой машиностроения Кентерберийского университета, рассказали Daily Mail, что для приготовления идеальных блинов нужно использовать оливковое масло. Кроме того, не стоит слишком сильно размешивать тесто и помещать его в центр сковороды при жарке.

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Имс объяснил, что для получения хрустящих блинов нужно заменить сливочное масло растительным, например, оливковым. Растительное масло имеет более низкую температуру дымления, чем сливочное, поэтому может разогреваться, не пригорая. Также оно легче растекается по сковороде, что обеспечивает лучшую передачу тепла от нагретой поверхности к тесту.

Эксперт по гидромеханике рассказал, что для расчета пропорций теста для выпечки нужно разделить количество молока в миллилитрах на массу муки в граммах и умножить на 100. При более низком соотношении ингредиентов тесто получается более густым, в то время как при более высоком — более жидким, а блины — плоскими.

Чрезмерное перемешивание получившейся массы может привести к жесткой и «резиновой» текстуре блинов, поэтому не стоит стремиться избавиться от всех комочков. Чтобы блинчики получились более тонкими, нужно дать тесту постоять 10-15 минут после взбивания.

Профессор Матье Селье рассказал, что многие люди при жарке помещают тесто в центр сковороды, а затем изменяют угол наклона поверхности круговыми движениями, чтобы масса растеклась. Однако при распределении теста таким методом оно может быстро застыть, в результате чего блин получится «дырявым» неравномерным по толщине. Селье объяснил, что при заливке теста на край сковороды нужно резко наклонить ее в противоположном направлении. Благодаря этому тесто быстро и единовременно распределится по всей ее поверхности.