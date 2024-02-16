Daily Mail: заплесневевшие мягкие продукты нужно выбрасывать

Плесень с твердого сыра можно отрезать, а оставшуюся часть продолжить есть. Но от заплесневевших мягких продуктов (моцареллы, томатов, йогуртов) лучше избавиться. Об этом доктор Кит Шнайдер, эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Флориды, рассказал Daily Mail.

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Не все плесени являются патогенными, объяснил Шнайдер. Однако некоторые могут выделять микотоксины, которые в лучшем случае могут вызвать расстройство кишечника и рвоту, а в худшем — повредить органы.

Мягкие и полумягкие сыры содержат относительно много влаги, что создает среду, подходящую для роста плесени, особенно при недостаточно низких температурах в холодильнике. Токсины плесени могут распространяться через жидкость внутри продукта, поэтому заплесневевшие мягкие сыры (моцареллу, горгонзоллу), а также хлеб лучше выкинуть. С твердых сыров, например чеддера, можно срезать плесень и дополнительно три сантиметра самого сыра.