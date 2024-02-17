Что нельзя есть с утра на голодный желудок

Некоторые продукты не следует употреблять с утра на голодный желудок. Так, кофе и молоко с утра могут вызвать проблемы с пищеварением, сообщило издание «Ридус».

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«Кофе на пустой желудок может вызвать раздражение ЖКТ, изжогу, боль в животе и нарушения стула», — говорится в публикации издания «Ридус».

Отмечается, что лучше выпить кофе уже после завтрака. Кроме того, в материале советуют не употреблять на голодный желудок и молоко, так как оно может вызвать тяжесть, боль и метеоризм, его также лучше выпить после приема пищи.

Издание подчеркивает, что лучше совсем не есть на завтрак творог, мясо и рыбу, их следует применить в дневном или вечернем приемах пищи. Употребление помидоров и чеснока с утра раздражает желудок, а сладкая выпечка не вызывает насыщения, заключили в статье.