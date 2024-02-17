Биолог рассказала, когда соленья нужно выбрасывать

Маринованные овощи и компоты могут стать настоящим ядом, если не знать о сроке их хранения. Биолог Елизавета Ли объяснила, сколько можно хранить консервацию и что представляет особую опасность.

«В первые полгода нужно употребить компоты или варенье с косточками. Если хранить такое варенье дольше, выделенный амигдалин из косточек может превратиться в ядовитую синильную кислоту», – рассказала биолог изданию «ДокторПитер».

В среднем домашние соленья можно хранить до двух лет. Дольше может простоять квашеная капуста. А вот маринованные грибы спустя год лучше выбросить. Однако и до окончания срока годности соленья могут испортиться. Понять это можно по вздутой крышке, загустевшему рассолу, склизким овощам и неприятному запаху. В таких случаях от консервации лучше избавиться и не употреблять ее в пищу.