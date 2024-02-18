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Универсальная закуска: готовим риет из индейки

Хотите приготовить оригинальную закуску? Тогда рецепт риета из индейки вам точно подойдет!

Универсальная закуска: рецепт риета из индейки
© Unsplash

Он украсит как праздничный стол, так и ежедневный завтрак — добавьте его к цельнозерновому хлебу и овощам.

Ингредиенты:

  • Индейка — 700 г
  • Зеленые яблоки — 2 шт
  • Лук среднего размера — 1 шт
  • Сливочное или топленое масло — 80 г
  • Соль, черный перец по вкусу
  • Прованские травы

Процесс приготовления:

  • Включите духовку на 160ºС.
  • Яблоки и лук помыть, почистить и нарезать кубиками примерно 1 см.
  • Так же нарезать часть индейки, а другую половину лучше нарубить ножом или же пробить в блендере..
  • На сильном огне растопить масло и обжарить лук, потом яблоки.
  • Добавить индейку, специи и готовить еще пару минут периодически перемешивая.
  • Разложить в банки.
  • Поставить банки в глубокий противень с водой (воду до середины высоты банки). Готовить в духовке 35-40 минут. Вытащить, чуть остудить и плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике.
Еда