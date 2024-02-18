Универсальная закуска: рецепт риета из индейки

Универсальная закуска: готовим риет из индейки
Хотите приготовить оригинальную закуску? Тогда рецепт риета из индейки вам точно подойдет!
Он украсит как праздничный стол, так и ежедневный завтрак — добавьте его к цельнозерновому хлебу и овощам.
Ингредиенты:
- Индейка — 700 г
- Зеленые яблоки — 2 шт
- Лук среднего размера — 1 шт
- Сливочное или топленое масло — 80 г
- Соль, черный перец по вкусу
- Прованские травы
Процесс приготовления:
- Включите духовку на 160ºС.
- Яблоки и лук помыть, почистить и нарезать кубиками примерно 1 см.
- Так же нарезать часть индейки, а другую половину лучше нарубить ножом или же пробить в блендере..
- На сильном огне растопить масло и обжарить лук, потом яблоки.
- Добавить индейку, специи и готовить еще пару минут периодически перемешивая.
- Разложить в банки.
- Поставить банки в глубокий противень с водой (воду до середины высоты банки). Готовить в духовке 35-40 минут. Вытащить, чуть остудить и плотно закрыть крышками. Хранить в холодильнике.