Уберите яйца: названы продукты, которые нельзя хранить в дверце холодильника
Холодильник — сложная система, призванная поддерживать оптимальную температуру для сохранения свежести продуктов. Однако не все из них подходят для хранения в дверце прибора из-за колебаний температуры и прочих факторов.
Эксперты рассказали, что не стоит хранить в дверце холодильника.
Мясные деликатесы
Куриная нарезка, ветчина и колбаса и прочие похожие продукты не должны храниться в дверце устройства из-за колебаний температуры при каждом открытии дверцы. Лучше всего мясные деликатесы положить в заднюю часть холодильника, где температура более стабильна.
Сыр
Аналогично мясным деликатесам, сыр лучше хранить внутри холодильника, а не в дверце. Помимо этого многие современные модели оснащены специальным ящиком для сыра, который помогает сохранить вкус и свежесть продукта.
Фрукты и овощи
Дверца холодильника не может обеспечить нужную температуру для хранения овощей и фруктов. Лучше всего раскладывать их по специальных ящикам, находящимся в нижней части устройства. Это поможет сохранить их свежеть, при этом важно не забывать о правильном товарном соседстве: например, нельзя складывать яблоки и бананы рядом.
Яйца
Как ни странно, хранить яйца в дверце холодильника не рекомендуется из-за риска повреждения скорлупы и возможного роста бактерий из-за колебаний температуры. Безопаснее всего их хранить на устойчивой полке внутри холодильника.
Молоко
Молоко тоже не следует оставлять в дверце холодильника из-за нестабильной температуры. Лучше всего оставлять напиток в задней части прибора, где обычно холоднее всего.
Сырое мясо и птица
Соки, которые выделяются из сырого мяса и птицы, могут загрязнить другие продукты, если их хранить в дверце. Лучше всего убрать эти продукты в морозильную камеру или ближе к задней стенке, сообщает Rsute.ru.
Хозяйки стараются хранить большинство продуктов в холодильнике, чтобы они не испортились, но в итоге ускоряют процесс их гниения и порчи. Какие овощи, фрукты и другие вкусности не любят низких температур, «Вечерняя Москва» узнала у нутрициолога Екатерины Кузиной.