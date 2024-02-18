Названы продукты, которые нельзя хранить в дверце холодильника

Холодильник — сложная система, призванная поддерживать оптимальную температуру для сохранения свежести продуктов. Однако не все из них подходят для хранения в дверце прибора из-за колебаний температуры и прочих факторов.

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Эксперты рассказали, что не стоит хранить в дверце холодильника.

Мясные деликатесы

Куриная нарезка, ветчина и колбаса и прочие похожие продукты не должны храниться в дверце устройства из-за колебаний температуры при каждом открытии дверцы. Лучше всего мясные деликатесы положить в заднюю часть холодильника, где температура более стабильна.

Сыр

Аналогично мясным деликатесам, сыр лучше хранить внутри холодильника, а не в дверце. Помимо этого многие современные модели оснащены специальным ящиком для сыра, который помогает сохранить вкус и свежесть продукта.

Фрукты и овощи

Дверца холодильника не может обеспечить нужную температуру для хранения овощей и фруктов. Лучше всего раскладывать их по специальных ящикам, находящимся в нижней части устройства. Это поможет сохранить их свежеть, при этом важно не забывать о правильном товарном соседстве: например, нельзя складывать яблоки и бананы рядом.

Яйца

Как ни странно, хранить яйца в дверце холодильника не рекомендуется из-за риска повреждения скорлупы и возможного роста бактерий из-за колебаний температуры. Безопаснее всего их хранить на устойчивой полке внутри холодильника.

Молоко

Молоко тоже не следует оставлять в дверце холодильника из-за нестабильной температуры. Лучше всего оставлять напиток в задней части прибора, где обычно холоднее всего.

Сырое мясо и птица

Соки, которые выделяются из сырого мяса и птицы, могут загрязнить другие продукты, если их хранить в дверце. Лучше всего убрать эти продукты в морозильную камеру или ближе к задней стенке, сообщает Rsute.ru.