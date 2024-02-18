Эксперты рассказали, безопасны ли силиконовые формы для запекания

На кухнях силикон появился в конце 80-х годов прошлого века, так как в первую очередь считался материалом для производства автомобилей и самолетов.

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По мнению экспертов, силикон силикону рознь. Наиболее безопасный для здоровья - медицинский. Как раз из него производят формы для запекания.

Специалисты советуют в магазине обращать внимание на несколько пунктов, чтобы найти безопасный материал.

Сначала нужно уточнить у продавца по поводу наличия сертификатов. Потом понюхать изделие. Если у него резкий и слишком резиновый запах, то, скорее всего, материал небезопасный, поэтому от покупки лучше отказаться.