Диетолог назвал некоторые вредные продукты, которые считаются полезными

Врач-диетолог Алексей Кабанов рассказал, какие продукты несут скорее вред, но считаются полезными.

© Unsplash

К таким продуктам, в частности, относится жирная сметана, которая может повысить риск развития ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, котлеты из красного мяса.

Диетолог посоветовал при частом употреблении подобных продуктов заменить жирные сорта сметаны на растительные йогурты. Также Кабанов отметил, что молокопродукты могут содержать антибиотики.

А мясные котлеты Кабанов порекомендовал заменить на рыбные и готовить их на пару, потому что продукты из мяса, тем более переработанного, могут разрушать сосуды и повышать сахар в крови.