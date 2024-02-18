В Роспотребнадзоре назвали вредные свойства ананаса

Сочный и ароматный фрукт - источник витаминов А, С, Б1 и Б6, марганца, магния и фолиевой кислоты. Вещества помогают нормализации обмена веществ, укреплению иммунитета и улучшению зрения.

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А фермент бромелайн в тропическом фрукте помогает усваивать белки, улучшает пищеварение и уменьшает воспаление в организме. Еще он нужен для снижения боли и уменьшения отечности.

При этом ананас может быть и вреден. К примеру, его нельзя аллергикам из-за негативной реакции на бромелайн. И диабетикам, так как в нем много фруктозы.

При покупке ананаса нужно выбрать зрелые плоды с ярко-желтой или оранжевой кожурой без пятен. Аромат фрукта должен быть приятным и сладким. Кроме того, ананас не должен быть слишком мягким.