Специалисты рассказали, как правильно выбрать пельмени в магазине

В День пельменей специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать этот продукт в магазине. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Москва».

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Отмечается, что покупателю стоит в первую очередь обращать внимание на внешний вид продукта и цвет пельменей.

«Пельмени хорошего качества должны быть ровными, без трещин на поверхности. Если же есть небольшие трещины – это может свидетельствовать о том, что изделие повторно замораживали. Цвет пельменей должен быть светлым, почти белым», — пояснили в ведомстве.

Полуфабрикаты серого или коричневого оттенка могут быть изготовлены из муки ненадлежащего качества. В упаковке пельмени должны свободно перемещаться. Если они слиплись, то могут порваться при варке.