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Как вкусно приготовить кролика? Четыре подходящих рецепта

Многие хозяйки не готовят крольчатину, а ведь это прекрасный источник полноценного белка, к тому же с низким содержанием жира.

Как вкусно приготовить кролика: четыре рецепта
© Unsplash

Приготовить это мясо можно очень вкусно, воспользуйтесь нашими рецептами!

Кролик в йогурте

Ингредиенты:

  • Кролик — 1 шт
  • Морковь — 2 шт
  • Йогурт греческий — 350 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень — 1 пучок

Процесс приготовления:

  • Кролика на ночь замачиваем в воде.
  • Разделываем его на куски. Солим, перчим. Складываем куски кролика в кастрюлю с толстым дном, заливаем водой и тушим на маленьком огне минут 40.
  • Морковь мелко режем и добавляем тушиться к кролику. Когда мясо только-только начинает отставать от кости, перекладываем в форму для запекания.
  • Добавляем йогурт, чуть-чуть досаливаем, и в разогретую духовку на максимальный огонь до появления золотистой корочки.
  • Подаем с зеленью.

Суп с кроликом и цедрой апельсина

Ингредиенты:

  • Кролик — 1 тушка
  • Лук порей — 1 шт
  • Томатный соус — 3 ст.л.
  • Сок и цедра 1 небольшого апельсина
  • Морковка средняя — 1 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Куриный бульон — 500 мл (по желанию)
  • Вода питьевая — 700 мл
  • Тимьян — 2 ч.л.
  • Чечевица (красная) — 200 г
  • Лавровый лист — 2 листочка
  • Соль, перец по вкусу
  • Зелень свежая

Процесс приготовления:

  • Кролика нужно промыть и разделать на небольшие кусочки.
  • Перед тем как отправить его на сковороду, лучше промокнуть мясо бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Обжарить кролика до хрустящей золотистой корочки.
  • Добавить лук порей, нарезанный полукольцами, и обжарить его вместе с кроликом еще 2-3 минуты.
  • Переложить мясо в кастрюлю, налить куриный бульон, затем воду.
  • Добавить мелко нарезанный чеснок, тертую морковь и любимый томатный соус.
  • Затем отправляем в кастрюлю 1 или 2 лавровых листочка, а также 2 чайные ложечки тимьяна.
  • Изюминка этого супа — цедра и сок апельсина, которые тоже нужно обязательно добавить на этом этапе.
  • Они придают супу волшебный вкус.
  • Также солим и перчим блюдо по вкусу и готовим около получаса или чуть больше, пока кролик не станет мягким.
  • Чечевицу нужно тщательно промыть, меняя воду несколько раз. Добавить ее нужно в самом конце, за 10 минут до готовности супа, чтобы она не переварилась.
  • Через 10-15 минут можно будет выключить огонь и дать супу настояться.

Запеченный кролик с маслинами и пряными травами

Ингредиенты:

  • 1 большой кролик весом 3 кг
  • 1 ст.л. белого винного уксуса
  • Соль, свежемолотый черный перец
  • 100 мл оливкового масла
  • 2 средние красные луковицы
  • 1 головка чеснока
  • 200 г помидоров черри
  • 1 банка (400 г) маслин каламата
  • 4–5 веточек тимьяна
  • 2 веточки розмарина
  • 250 мл белого сухого вина
  • 0,5 ч.л. коричневого сахара

Процесс приготовления:

  • Тушку кролика замочите в холодной воде с уксусом на 2 часа. Затем обсушите, разрежьте на порционные куски. Натрите каждый кусок солью и перцем.
  • Разогрейте в небольшой, огнеупорной и жаропрочной сковороде с высокими бортиками оливковое масло, положите куски кролика, обжаривайте до золотистой корочки, переворачивая время от времени, не более 2-3 минуты с каждой стороны.
  • Красный лук и чеснок очистите. Лук нарежьте перьями, чеснок слегка раздавите ножом. Добавьте лук и чеснок к кролику, обжаривайте еще 1-2 мин.
  • Добавьте помидоры черри и маслины, перемешайте. Обжаривайте 1 минуту. Добавьте тимьян, розмарин, сахар. Перемешайте. Влейте вино. Прогрейте 1 минуту. Снимите с огня.
  • Накройте крышкой или фольгой, и запекайте в духовке 20 минут. Выньте из духовки, дайте постоять 10 минут и подавайте.

Кролик с черносливом

Ингредиенты:

  • Кролик — 750 гр.
  • Лук репчатый — 10-12 шт (маленького размера)
  • Чеснок — 2 головки
  • Чернослив — 300 г
  • Растительное масло — 100 мл
  • Вино белое — 250 мл
  • Паприка — 1 ст.л.
  • Мука — 1 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Предварительно кролика разрезаем на порционные куски и оставляем в воде на несколько часов. Чернослив промываем и замачиваем на 15-20 минут в теплой воде. Лук с чесноком очищаем. Одну луковицу мелко нарезаем.
  2. В глубокую сковороду наливаем масло, нагреваем на сильном огне. Быстро обжариваем куски кролика со всех сторон и выкладываем на тарелку.
  3. В сковороде после кролика обжариваем лук, добавляем муку, паприку и вливаем вино. Как соус закипит, добавляем подготовленные куски кролика, очищенные лук, чеснок и соль.
  4. Тушим кролика под крышкой на медленном огне 45 минут. За 10 минут до готовности добавляем к кролику чернослив и тушим.
  5. Готового горячего кролика с черносливом раскладываем по тарелкам и подаем с гарниром или овощным салатом.
Еда