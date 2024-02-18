Как вкусно приготовить кролика: четыре рецепта

Как вкусно приготовить кролика? Четыре подходящих рецепта
Многие хозяйки не готовят крольчатину, а ведь это прекрасный источник полноценного белка, к тому же с низким содержанием жира.
Приготовить это мясо можно очень вкусно, воспользуйтесь нашими рецептами!
Кролик в йогурте
Ингредиенты:
- Кролик — 1 шт
- Морковь — 2 шт
- Йогурт греческий — 350 г
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень — 1 пучок
Процесс приготовления:
- Кролика на ночь замачиваем в воде.
- Разделываем его на куски. Солим, перчим. Складываем куски кролика в кастрюлю с толстым дном, заливаем водой и тушим на маленьком огне минут 40.
- Морковь мелко режем и добавляем тушиться к кролику. Когда мясо только-только начинает отставать от кости, перекладываем в форму для запекания.
- Добавляем йогурт, чуть-чуть досаливаем, и в разогретую духовку на максимальный огонь до появления золотистой корочки.
- Подаем с зеленью.
Суп с кроликом и цедрой апельсина
Ингредиенты:
- Кролик — 1 тушка
- Лук порей — 1 шт
- Томатный соус — 3 ст.л.
- Сок и цедра 1 небольшого апельсина
- Морковка средняя — 1 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Куриный бульон — 500 мл (по желанию)
- Вода питьевая — 700 мл
- Тимьян — 2 ч.л.
- Чечевица (красная) — 200 г
- Лавровый лист — 2 листочка
- Соль, перец по вкусу
- Зелень свежая
Процесс приготовления:
- Кролика нужно промыть и разделать на небольшие кусочки.
- Перед тем как отправить его на сковороду, лучше промокнуть мясо бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Обжарить кролика до хрустящей золотистой корочки.
- Добавить лук порей, нарезанный полукольцами, и обжарить его вместе с кроликом еще 2-3 минуты.
- Переложить мясо в кастрюлю, налить куриный бульон, затем воду.
- Добавить мелко нарезанный чеснок, тертую морковь и любимый томатный соус.
- Затем отправляем в кастрюлю 1 или 2 лавровых листочка, а также 2 чайные ложечки тимьяна.
- Изюминка этого супа — цедра и сок апельсина, которые тоже нужно обязательно добавить на этом этапе.
- Они придают супу волшебный вкус.
- Также солим и перчим блюдо по вкусу и готовим около получаса или чуть больше, пока кролик не станет мягким.
- Чечевицу нужно тщательно промыть, меняя воду несколько раз. Добавить ее нужно в самом конце, за 10 минут до готовности супа, чтобы она не переварилась.
- Через 10-15 минут можно будет выключить огонь и дать супу настояться.
Запеченный кролик с маслинами и пряными травами
Ингредиенты:
- 1 большой кролик весом 3 кг
- 1 ст.л. белого винного уксуса
- Соль, свежемолотый черный перец
- 100 мл оливкового масла
- 2 средние красные луковицы
- 1 головка чеснока
- 200 г помидоров черри
- 1 банка (400 г) маслин каламата
- 4–5 веточек тимьяна
- 2 веточки розмарина
- 250 мл белого сухого вина
- 0,5 ч.л. коричневого сахара
Процесс приготовления:
- Тушку кролика замочите в холодной воде с уксусом на 2 часа. Затем обсушите, разрежьте на порционные куски. Натрите каждый кусок солью и перцем.
- Разогрейте в небольшой, огнеупорной и жаропрочной сковороде с высокими бортиками оливковое масло, положите куски кролика, обжаривайте до золотистой корочки, переворачивая время от времени, не более 2-3 минуты с каждой стороны.
- Красный лук и чеснок очистите. Лук нарежьте перьями, чеснок слегка раздавите ножом. Добавьте лук и чеснок к кролику, обжаривайте еще 1-2 мин.
- Добавьте помидоры черри и маслины, перемешайте. Обжаривайте 1 минуту. Добавьте тимьян, розмарин, сахар. Перемешайте. Влейте вино. Прогрейте 1 минуту. Снимите с огня.
- Накройте крышкой или фольгой, и запекайте в духовке 20 минут. Выньте из духовки, дайте постоять 10 минут и подавайте.
Кролик с черносливом
Ингредиенты:
- Кролик — 750 гр.
- Лук репчатый — 10-12 шт (маленького размера)
- Чеснок — 2 головки
- Чернослив — 300 г
- Растительное масло — 100 мл
- Вино белое — 250 мл
- Паприка — 1 ст.л.
- Мука — 1 ст.л.
- Соль — по вкусу
Процесс приготовления:
- Предварительно кролика разрезаем на порционные куски и оставляем в воде на несколько часов. Чернослив промываем и замачиваем на 15-20 минут в теплой воде. Лук с чесноком очищаем. Одну луковицу мелко нарезаем.
- В глубокую сковороду наливаем масло, нагреваем на сильном огне. Быстро обжариваем куски кролика со всех сторон и выкладываем на тарелку.
- В сковороде после кролика обжариваем лук, добавляем муку, паприку и вливаем вино. Как соус закипит, добавляем подготовленные куски кролика, очищенные лук, чеснок и соль.
- Тушим кролика под крышкой на медленном огне 45 минут. За 10 минут до готовности добавляем к кролику чернослив и тушим.
- Готового горячего кролика с черносливом раскладываем по тарелкам и подаем с гарниром или овощным салатом.