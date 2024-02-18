Роспотребнадзор назвал самые полезные фрукты февраля

Зима – время года, когда организму как никогда требуются витамины. Одним из их источников являются фрукты. Какие фрукты самые популярные в феврале, рассказала пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

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По информации специалистов, в первую очередь в последний месяц зимы актуальны яблоки. В частности, такие сорта, как гала, гольден, гренни смит, пинк леди и симиренко.

Также следует включать в рацион бананы и авокадо. Как пишет Neva Today со ссылкой на Роспотребнадзор, последние богаты витаминами А, Е, В, К и фолиевой кислотой.