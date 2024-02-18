Озвучена опасность растворимого кофе
Как объяснил эксперт Александр Созыкин, в растворимом кофе многих производителей при детальном биохимическом анализе найдены существенные недостатки.
Так, зачастую такой кофе изготавливается из бракованных и некондиционных зерен самых дешевых сортов.
«Многие пьют растворимый кофе, чтобы взбодриться. Это, что называется, «скорая помощь», ведь такой кофе не требуется молоть или варить в турке, то есть тратить время. Но оказывается, что концентрация именно кофеина в растворимом кофе крайне мала. Зато в нем присутствует теобромин — вещество с тормозным и даже «засыпательным» эффектом. Особенно много теобромина в напитке «кофе три в одном». На такой кофе даже существует запрет продажи на автомобильных заправках, потому что водители, выпив его «для бодрости», засыпали за рулем», — сказал Созыкин.
Биолог указал на то, что в любом некачественном растворимом кофе обычно есть отдушки, а также усилители вкуса и запаха, пишут "Известия".
«При желании на специализированных сайтах можно найти названия фирм, выпускающих качественный растворимый кофе, содержащий натуральные ингредиенты и кофеин в приемлемых дозах, рекомендуемый к употреблению, а также списки недобросовестных компаний, выпускающих дешевый, небезопасный и неполезный растворимый кофе с имитаторами вкуса, растительными заменителями, ароматическими добавками», — заключил Созыкин.