Озвучена опасность растворимого кофе

«Многие пьют растворимый кофе, чтобы взбодриться. Это, что называется, «скорая помощь», ведь такой кофе не требуется молоть или варить в турке, то есть тратить время. Но оказывается, что концентрация именно кофеина в растворимом кофе крайне мала. Зато в нем присутствует теобромин — вещество с тормозным и даже «засыпательным» эффектом. Особенно много теобромина в напитке «кофе три в одном». На такой кофе даже существует запрет продажи на автомобильных заправках, потому что водители, выпив его «для бодрости», засыпали за рулем», — сказал Созыкин.